Can Ataklı: CHP'den Erdoğan'a teklif gittiği yönünde ciddi duyumlarım var

CAN Ataklı, "CHP, yarı başkanlık sistemine geçilerek parlamentonun güçlendirilmesini, gensorunun geri getirilmesini, hükümetin dışarıdan değil parlamentodan oluşmasını, Erdoğan'ın parti başkanı olmaktan vazgeçmesini istiyor" dedi.

Ataklı'nın "Erdoğan kendini kurtarmak için muhalefete birlik çağrısı yapabilir" başlığıyla (27 Nisan 2019) yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

İşte “bu ahval şerait içinde” Erdoğan'ın önünde iki yol var.

Birincisi İstanbul'da seçim iptali için talimat vermek. Baskı ve şiddet kullanarak seçimi kazanmak, böylelikle içte ve dışta güç tazeleyerek bir süre daha iktidarını sürdürmek ve bir çıkış noktası bulma umudu yaşamak.

İkincisi ise kibirinden taviz verip muhalefete el uzatarak, “Türkiye İttifakı” adı altında ulusal bir birlik sağlamak.

Erdoğan zaten bu amaçla yaptı bana göre “Türkiye İttifakı” konuşmasını.

Zemin yokluyor, muhalefetin hangi düzeyde tepki vereceğini görmek istiyor.

Resmen açıklanmasa da CHP'den karşı teklifin gittiği yönünde ciddi duyumlarım var.

Örneğin CHP, yarı başkanlık sistemine geçilerek parlamentonun güçlendirilmesini, gensorunun geri getirilmesini, hükümetin dışarıdan değil parlamentodan oluşmasını, Erdoğan'ın parti başkanı olmaktan vazgeçmesini istiyor.

Bunlar için Anayasa değişikliği gerekli elbette.

Şimdi önümüzde kısa bir süre var.

Erdoğan bir karar vermek zorunda.

Bekleyeceğiz mecburen.