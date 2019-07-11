'Çalışmalarınız rol model oldu'

Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Murat Aslan ve Alanya Alperen Ocakları Başkanı İsmail Koç, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret etti

'Çalışmalarınız rol model oldu'
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ÖNÜMÜZDEKİ günlerde Alanya Alperen Ocakları’nın açacağı kermes öncesi, kendilerine destek veren Başkan Yücel’e teşekkür ziyaretinde bulunan Murat Aslan, Başkan Yücel’in çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve örnek bir belediyecilik sergilediğini kaydetti. Öte yandan Burdur’un Yusufça Belediye Başkanı Hüseyin Özarslan da bugün Alanya’ya gelerek Başkan Yücel’i ziyaret etti. Alanya Belediyesi’nin çalışmalarını takip ettiklerini, özellikle Güneş Enerji Santrali ve Beton Santrali gibi çalışmaları rol model aldıklarını söyleyen Özarslan, Başkan Yücel’i ve ekibini tebrik etti.

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