Çalış ‘Ben de varım’ dedi

Alper KUTAY

ASLEN Demirtaş’ın Aliefendi Mahallesi’nden olan ve iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapan eski Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Çalış, uzun süren istişarelerinin ardından MHP Antalya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. MHP Genel Merkezi’ne giden Çalış, başvuru formunu doldurarak yetkililere teslim etti. Aday adaylığı süreci hakkında bir değerlendirme yapan Çalış, “Değerli dostlarım. ‘Milletvekili adaylığımla partime yük mü olurum, yük mü taşırım?’ hususundaki çalışma ve istişarelerim sonucunda olumlu bir kanaate varmış bulunuyorum. Hayırlara vesile olması dileklerimle, Antalya'dan milletvekili aday adayı olarak müracaat işlemlerimi tamamladım. Rabbim bizi mahcup etmesin. Destek ve dualarınızı bekliyorum” dedi.