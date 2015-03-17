Çalış ‘Ben de varım’ dedi

Alper KUTAY
ASLEN Demirtaş’ın Aliefendi Mahallesi’nden olan ve iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Karaman Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görev yapan eski Karaman Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Çalış, uzun süren istişarelerinin ardından MHP Antalya Milletvekili Aday Adaylığı başvurusunda bulundu. MHP Genel Merkezi’ne giden Çalış, başvuru formunu doldurarak yetkililere teslim etti. Aday adaylığı süreci hakkında bir değerlendirme yapan Çalış, “Değerli dostlarım. ‘Milletvekili adaylığımla partime yük mü olurum, yük mü taşırım?’ hususundaki çalışma ve istişarelerim sonucunda olumlu bir kanaate varmış bulunuyorum. Hayırlara vesile olması dileklerimle, Antalya'dan milletvekili aday adayı olarak müracaat işlemlerimi tamamladım. Rabbim bizi mahcup etmesin. Destek ve dualarınızı bekliyorum” dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 17.03.2015 13:52