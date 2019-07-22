15. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri kapsamında Gökbel’deki yayla evinde bulunan Çalık, “Antalya Milletvekili Sayın İbrahim Aydın ve ilçe teşkilatımızla Gökbel Yaylası’nda buluştuk. Evimi şenlendiren tüm dava arkadaşlarıma, ana kademeye, kadın ve gençlik kollarına teşekkür ediyorum. Biz kocaman bir aileyiz” dedi.
Çalık Ak Parti’yi ağırladı
Bir dönem Ak Parti İlçe Teşkilatı’nda Kadın Kolları Başkanı olan, meclis üyesi aday adayı olmak için görevinden ayrılan ve halen Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED) Başkanı olan Şükran Aslan Çalık, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibini ağırladı