Çalık Ak Parti’yi ağırladı

Bir dönem Ak Parti İlçe Teşkilatı’nda Kadın Kolları Başkanı olan, meclis üyesi aday adayı olmak için görevinden ayrılan ve halen Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED) Başkanı olan Şükran Aslan Çalık, Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve ekibini ağırladı