Çakır listesini teslim etti

-Haber: Alper KUTAY
LİSTELER 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır bugün saat 16.30’da Alanya İlçe Seçim Kurulu’na giderek listesinin bulunduğu dosyayı teslim etti.
İşte Alaattin Çakır'ın listesi
1- Emin Özmüftüoğlu
2- Mustafa Gezen
3- Mehmet Uğur
4- Hüseyin Uyar
5- Mesut Kola
6- Hilmi Lök
7- Mustafa Benzil
8- Muhittin Düşünceli
9- Hasan Gündoğan
10- Hülya Demir
11- Mehmet Toslak
12- Hasan Çetinkaya
13- Tuncay Demir
14- Veysel Çetin
15- Meryem Küpçü
16- Ali Çıtak
17- Süleyman Ak
18- Salih Şener
19- Selçuk Buğra Göktaş
20- Mustafa Gönüllü
21- Ahmet Raşit Kırbaç
22- Cemil Yörük
23- Derya Yaman
24- Kemal Tuncer
25- Kenan Karaaslan
KONTENJAN
1- Fatma Anılgan
2- Abdullah Yıldırım
3- Selman Mercan