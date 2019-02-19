Çakır listesini teslim etti

31 Mart Yerel Seçimleri'ne 41 gün kala Alanya'da seçime girecek adaylar seçilmeleri halinde 5 yıl boyunca birlikte mesai yapacakları Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi'ni Alanya İlçe Seçim Kurulu'na bugün teslim etti

Çakır listesini teslim etti
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-Haber: Alper KUTAY

LİSTELER 2 hafta askıda kalacak ve olası itirazların ardından son şekli 3 Mart'ta kesinlik kazanacak. Demokrat Parti Adayı Alaattin Çakır bugün saat 16.30’da Alanya İlçe Seçim Kurulu’na giderek listesinin bulunduğu dosyayı teslim etti. 

İşte Alaattin Çakır'ın listesi

1- Emin Özmüftüoğlu
2- Mustafa Gezen
3- Mehmet Uğur 
4- Hüseyin Uyar 
5- Mesut Kola
6- Hilmi Lök 
7- Mustafa Benzil 
8- Muhittin Düşünceli
9- Hasan Gündoğan
10- Hülya Demir
11- Mehmet Toslak
12- Hasan Çetinkaya
13- Tuncay Demir 
14- Veysel Çetin 
15- Meryem Küpçü
16- Ali Çıtak
17- Süleyman Ak
18- Salih Şener 
19- Selçuk Buğra Göktaş
20- Mustafa Gönüllü 
21- Ahmet Raşit Kırbaç
22- Cemil Yörük
23- Derya Yaman
24- Kemal Tuncer
25- Kenan Karaaslan
KONTENJAN 
1- Fatma Anılgan 
2- Abdullah Yıldırım
3- Selman Mercan

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 18:04
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