Çakır: 'Geleceği çarçur ettirmeyiz'

ALANYA Belediye Meclisi tarafından alınan kararla DEMAŞ Eğlence Merkezi olarak bilinen takribi 16 dönümlük arsada yapılan plan tadilatlarının yasalara aykırı, kabul edilebilir ve etik olmadığını vurgulayan Çakır "Söz konusu plan tadilatına konu arsalar 2 ayrı parselden oluşmaktadır ve Alanya’nın merkezindedir. Alanya Belediye Meclisi’nin aldığı plan tadilatı kararı, 1/1000 ölçekli uygulama planında yapılmıştır. Yapılan iş, imar planlarının yapımı ve uygulanması hiyerarşisine tamamen aykırıdır ve yasal değildir. Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde onaylanmayacağına inancımız tamdır. Zira, söz konusu arsalar, 1/25.000 ölçekli (Tüm Alanya’yı kapsayan) ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarında da ‘Sosyal ve kültürel donatı alanı’ olarak görülmektedir. Bu sebeple söz konusu plan tadilatı, 1/25.000 ölçekli plandan başlayıp, 1/5.000 ölçekli ve 1/1.000 ölçekli plan hiyerarşisi ile yapılmalıdır. Ancak Alanya Belediye Meclisi, tam tersinden başlayarak zaten imar kanununa aykırı iş yapmıştır. Kaldı ki, sosyal ve kültürel alanın nazım imar planlarından kaldırılabilmesi için, aynı bölgede muadil bir yere tekrar ayrılması gerekmektedir. Üst ölçekli planlarda tadilat yetkisi zaten Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ndedir. Seçimlere az bir süre kala yapılan bu iş, Alanya’yı yöneten zihniyetin gerçek düşüncesini ortaya koymaktadır. Bu zihniyetin amacının, Alanya’ya ve kamuoyuna hizmet olmadığı açıkça görülmektedir. Yapılan iş, yangından mal kaçırmadır. Tarih ve kültür şehri olarak yaşadığımız Alanyamızın merkezinde bulunan bu önemli arsa üzerinde, ortak aklı harekete geçirmeden alelacele karar alınmasını, Alanya kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buradan mevcut yönetime seslenmek istiyorum. Bu ve benzeri işlerle Alanya’nın geleceğini çarçur etme gafletinden vazgeçin. Tekelci düşünceyi bırakın. Bu konunun seçimlere ve siyasete alet edilmeden değerlendirilmesi ve Alanya için hayati önem taşıyan bu arazinin tüm Alanya kamuoyunun bugün ve gelecekte faydalanabileceği bir eser ile değerlendirilmesi en büyük arzumuzdur. Alanya Belediye Başkan Adayı olarak, Alanya’ya sözüm olsun ki, seçildiğimiz takdirde söz konusu arsaların değerlendirilmesini ve projelendirilmesini Alanya’nın tüm dinamiklerine ve ortak aklın kararına bırakacağız" dedi.