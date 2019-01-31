Çakır: 'Alanya'yı ortak akılla yöneteceğiz'

ALANYA'YI ortak akılla yöneteceğiz diyen Çakır, kendilerini karşılayan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve yürütme kurulu üyelerine teşekkür etti. Alanya’nın tarihi, turizmi, tarımı ve kültürel değeri ile birçok ilçeden önde gelen bir şehir olduğunu belirten Çakır, “Seçim programımız çerçevesinde ziyaret ettiğimiz Alanyalı hemşerilerimiz, oda ve sivil toplum kuruluşlarımıza anlattığımız gibi, hizmet vizyonumuzun temelinde şehrimizin tüm dinamikleriyle İstişare ve ortak akılla hareket bulunmaktadır. Şehrimizi, ‘ben yaptım oldu’ zihniyetinden kurtarıp, uzlaşı ve ortak akılla yöneteceğiz. Alanya’nın büyükşehir olması, stratejik, jeopolitik olarak mümkün ve biz bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz” dedi. Çevre, kıyı ihlalleri, eğitim, trafik, otopark, kent kart ve büyükşehir gibi konuların istişare edildiği ziyarette Çakır, “Alanya’nın değişim arzusu bizi bu sürece yönlendirdi. Biz alternatif bir adayız. Kimseyi eleştirmiyoruz, muhalif değiliz. İstişare ve ortak akıl bilinciyle bu şehri yönetmeye talip olduk” diye konuştu.