Çakır: 'Alanya'yı birlikte yöneteceğiz'

SİYASETÇİ ve iş adamı kimliklerinin yanı sıra çiftçilik ile de uğraşan ve gittiği her yerde büyük ilgi ve destekle karşılanan Çakır, Alanya Ziraat Odası Başkanı Turgut Musluoğlu, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Darı, Alanya Elektrikçiler ve Elektronikçiler Odası Başkanı İlyas Bayır ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Sıcak ve samimi karşılamaları için başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Çakır, “Önce Allah’a sonra seçmen vicdanına güvenerek çıktığımız bu kutlu yolda, bize inanan, güvenen ve desteğini esirgemeyen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Onların desteği, bizim gücümüze güç katıyor” dedi.‘Birlikte Alanya’yız’ sloganı ile yola çıkan Çakır, “Şehrimizi ‘Ben yaptım, oldu’ anlayışıyla değil, halkımızla birlikte yöneteceğiz. Halk meclisi kuracağız ve onların fikirlerini alarak, proje üreteceğiz. Demokrasinin güçlenmesine katkı sağlamak için, katılımcı, istişare ile birlikte yönetim modelini hayata geçireceğiz” diye konuştu.