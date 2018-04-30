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Cahit Kocabeyoğlu İyi Parti'ye milletvekili aday adaylığı için başvurdu

Alanya'da uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Cahit Kocabeyoğlu, Ankara'ya giderek İyi Parti Genel Merkezi'ne Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu

Cahit Kocabeyoğlu İyi Parti'ye milletvekili aday adaylığı için başvurdu

Alanya'da uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Cahit Kocabeyoğlu, Ankara'ya giderek İyi Parti Genel Merkezi'ne Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu

30 Nisan 2018 Pazartesi 21:39
Cahit Kocabeyoğlu İyi Parti'ye milletvekili aday adaylığı için başvurdu
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA'DA uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan ve 2015 genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Antalya milletvekili aday adayı olup listeye giremeyen Cahit Kocabeyoğlu, bugün Ankara'ya giderek İyi Parti Genel Merkezi'ne Antalya milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. 27. Dönem milletvekili olmak istediğini söyleyen Kocabeyoğlu, "Antalya ve Alanya'ya hizmet etmek için vatandaşlarımızdan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde destek istiyoruz. Türkiye'de eskiden olduğu gibi 24 Haziran ve sonrası da iyiler kazanacak" dedi.

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Cahit KocabeyoğluAnkaraİyi Parti Genel Merkezi
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