‘Cadde ve bulvarların devrine karşı değiliz’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Teşkilatı haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İlçe Başkanı Mustafa Toklu başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Toklu, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik’e selam gönderdi ve ülkenin bu dönemde birlik beraberlik içerisinde olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Toklu, “Başta Barış Pınarı Harekatı’nı yapan ordumuza bir kez daha Rabbimden güç ve kuvvet diliyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı günlerde tüm vatandaşlarımızın göstermiş olduğu birlik ve beraberlik takdire şayandır. Farklı siyasi görüşlerde olunsa da mesele memleket ve bayrak meselesi olunca tüm vatandaşlarımızın birlik olması ve Mehmetçiğimize kuvvet vermesi, bizleri bu operasyon esnasında da mutlu kılıyor” dedi.

PAYALLAR’A YENİ HASTANE GELİYOR

Alanya’nın batısındaki Payallar Mahallesi’nde 300 yataklı Devlet Hastanesi için ilk kepçenin vurulduğunu ve çalışmaların start aldığını söyleyen Toklu, “Payallar Devlet Hastanesi’nin çalışmalarına hızlı bir şekilde başlandı. Sağlık alanında yapılan çalışmalar ve bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili fikir alış verişinde bulunduk. Özellikle batı bölgesine hizmet verecek olan bu hastane, batıdaki vatandaşlarımızın sağlık alanında alacakları hizmeti kolaylaştırma noktasında hükümetimizin yapmış olduğu en önemli çalışmalardan biridir” dedi.

‘BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NUN DESTEĞİ BÜYÜK’

112 acil istasyonlarından 7.’sinin açılmasından sonra da vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Toklu, “Vatandaşlarımıza daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için bu ve buna benzer çalışmalarımızı başta Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun kaptanlığında tüm milletvekillerimizle sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Kuşyuvası yolunun iyileştirilmesi için Karayolları Bölge Müdürlüğü ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyleyen Toklu, “Özellikle Sarımut Köprüsü’nden birinci tünellere kadar olan kısımdaki kaplama ve saha çalışmaları devam ediyor. Yüklenici firmanın işi hızlandırması ile ilgili taleplerimizi ilettik. Ama Çayarası’ndaki geçiş noktasında yapılan çalışmalar ve yarım kalan tünellerin devamı ile ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Satıh kaplama çalışmaları hali hazırda sürüyor. O bölgedeki yaşayan vatandaşlarımız ve Konya ile bağlantımızı güçlendirmek için inşallah bu satıh kaplama çalışmasının ardından tünellerin içerisindeki elektrik ve havalandırma çalışmalarına hız vereceğiz” dedi.

CADDELERİN PERSONELİNE SAHİP ÇIKTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin kontrolünde olan Alanya’daki bulvar ve ana caddelerin Alanya Belediyesi’ne devredilmesi hakkında ne düşündüğü de sorulan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Cadde ve bulvarların devrinden ziyade asıl önemli konu, 200’ü aşkın personelin ve ailelerinin bu devirden sonra ne durumda olacağıdır. Biz Alanya’ya yapılacak yatırımlara ve her iki belediye arasındaki iletişime neşter vuracak değiliz. Biz hizmeti Alanya menfaatleri için destekleriz. Hangi belediyenin hangi partide olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan temizlik ve bakım işlerini yapan kardeşlerimizin mağdur olmamasıdır. Bu arkadaşlarımızın farklı ilçelerde görevlendirilmesi veya mevcut çalıştığı konumlardan farklı bir yerde çalıştırılmaları bizleri derinden yaralar. Biz bunun karşısında oluruz. İnşallah bu devir sonrası bu kardeşlerimiz oldukları bölgede çalışmaya devam ederler” dedi.