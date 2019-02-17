Bylock’tan yasak aşk çıktı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Doç. Dr. Burcu Kalkan Oğuztürk hakkında FETÖcülerin kullandığı gizli haberleşme uygulaması Bylock kullandığı için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Oğuztürk, iddianamede yer alan ifadesinde 2013’te geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir üniversitede tedavi olduğunu, bu süreçte tanıştığı üniversitenin genel sekreteri Bora Erdem’in kendisiyle sürekli ilgilendiğini ve zamanla aralarında duygusal bir yakınlaşmalarının olduğunu anlattı.

“ALAEDDİN KAYA’NIN DAMADI”

İfadesinde “Eşimizle aramıza anlaşmazlıktan kaynaklı soğukluk girince hastalığımın tedavi sürecinde Bora Erdem’in bana ayrı bir ilgi duymasından kaynaklı duygusal temasımız oldu” diyen sanık Oğuztürk, ilişkilerinin gizli kalması için Bora Erdem’in 2014’te ByLock programını kendi telefonuna indirdiğini aktardı. Oğuztürk, Bora Erdem’in Alaeddin Kaya’nın damadı olduğunu gözaltına alınınca öğrendiğini iddia etti.

WHATSAPP KONUŞMALARINDA DARBE İZİ

İddianamede, sanığın bilgisayarından örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in fotoğrafları, örgütün yayın organlarının haber görüntüsü, telefonunda da ByLock ve Kakao Talk uygulamasının kalıntıları, hard diskte ise örgüt elebaşı Gülen’e ait ve Gülen’i anlatan elektronik kitapların bulunduğu vurgulandı. İddianamede, yine sanığın telefonunun içerisinde WhatsApp mesaj kayıtlarında “vazifeye durma, darbe” içerikli kelimelerin geçtiği birçok mesaj kaydının bulunduğu ifade edildi.