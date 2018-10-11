Büyükşehir’e yoğun talep

ADAY adaylığı başvurularının devam ettiği CHP'de, 19 Ekim'de başvuru süresi sona erecek. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için bugüne kadar resmi olarak başvuran olmadı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 15 Ekim'de adaylık için başvuracağını açıkladı. Adaylık için ismi sıkça geçen diğer iki isim ise CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek. Her üç isim son dönemde Ankara'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler yaptı.

UYSAL İDDİALI KONUŞTU

Öte yandan CHP Antalya İl Teşkilatı da Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek yerel seçimler için fikirlerini paylaştı. Antalya'daki bazı sivil toplum örgütleri de Kılıçdaroğlu'na nasıl bir belediye başkanı istediklerine yönelik dosya sundu. Aday belirlemede tüzükte öngörülen bütün yöntemlerin olabileceğini belirten Ümit Uysal, “Yeter ki aday belirleme açık, adil ve sistematik olsun. İdeal olan ön seçimdir, bu olmayacaksa da açık, adil ve sistematik herhangi yöntem olabilir. En ürkütücü şey, kişisel ilişkiler ile bir mantığa dayanmadan karar verilmesidir. Bu yöntem rahatsız edebilir. Kulisler ve kişisel ilişkiler ile verilecek kararlar her zaman kurumları mağdur eder. Genel Başkan anket yapılacağını beyan etti. Bilimsel ölçütlerle karar verileceğini söyledi" diye konuştu.

BÖCEK GARANTİ GÖRÜLÜYOR

Büyükşehir Belediyesi için adı en sık geçen Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise sessiz kalmayı tercih etti. Birçok kez aday adayı olmayacağını, aday olarak çalışma yaptığını dile getiren, kısa süre önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret eden Muhittin Böcek'in adı Ankara'daki parti kulislerinde 'Antalya Büyükşehir Adayı' olarak dile getiriliyor. Partiye yakın gazeteler Antalya'da Muhittin Böcek'in adaylığına kesin gözüyle bakıldığını yazarken, Parti Meclisi'nden aday belirleme yetkisi alacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun Antalya Büyükşehir adaylığı için Böcek'in adını açıklamasının beklendiği konuşuluyor.

