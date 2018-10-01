Büyükşehir’den Toroslar’ın zirvesinde asfalt çalışması

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Alanya’nın değişik yerlerinde belirlenen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl genişletme çalışmaları yapılan Toroslar’ın zirvesindeki Bayır Mahallesi’nde ekipler asfalt çalışmalarına başladı. Önce genişletilen yola astar atan Kırsal alan Müdürlüğü ekipleri sathi asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İki ayrı koldan oluşan 6 kilometrelik yoldaki asfalt çalışmaları bu hafta sonuna kadar tamamlanacak. Asfalt çalışmaları nedeniyle yoldaki trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Bayır Muhtarı Recep Şirin ile çalışmaları yerinde inceledi. Muhtar Şirin, “ Alanya’nın en eski yerleşim yerlerinden biri olan mahallemizin yolu çok kötüydü. Bu nedenle büyük sorunlar yaşıyorduk. Yolun genişletilip asfaltlanması konusunda yaptığımız talep hemen programa alındı. Geçen yıl genişletilen yolumuz şimdi asfaltlanıyor. Artık mahallemize daha rahat ve konforlu bir şekilde yolculuk yapacağız. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 00:01