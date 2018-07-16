Büyükşehir’den Alanya’ya yanıt

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediye Meclis Üyesi Erkan Demirci, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne Alanya ile ilgili yönelttiği sorulara yanıt geldiğini bildirdi. Alanya’daki ana cadde üzerinde kaldırımlara masa sandalye konulmasına izin verilen işletmelerle ilgili, izin verilen alanın dışına çıkıp çıkmadıkları, gölgelik adı altında yapılan uygulamaların mevzuata uygun olup olmadığı gibi hususlarda denetim yapılmasını isteyen Demirci’ye Büyükşehir Belediyesi’nden gelen yanıtta şu ifadelere yer verildi:

‘SÜREKLİ DENETİM YAPILIYOR’

“Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki caddelerde zabıta amirliğince sürekli denetim ve kontroller yapılmakta olup, yaya geçişini engelleyecek şekilde malzeme çıkaran kuruluşlar uyarılmakta ve kaldırmadıkları takdirde cezai işlem uygulanmaktadır. Kaldırım üzerindeki gölgeliklere izin verilmemekte, gölgelik ve sundurmalar Alanya Belediyesi’nden izin alınarak yapılmaktadır. 2018 yılı içerisinde izinsiz işgal yapan ve yayaların geçişini engelleyen 256 işletme uyarılarak işgaller sonlandırılmıştır. Kaldırımları izinsiz olarak işgal eden 88 işletmeye de cezai işlem uygulanmıştır.”

KURALSIZ MOTOSİKLETE CEZA YAĞDI

Erkan Demirci’nin yaya kaldırımı ve geçitlerini kullanan veya park eden motosikletlerle ilgili denetim talebine de Büyükşehir Belediyesi’nden şu yanıt geldi: “Kaldırım üzerinde giden motosikletlerle ilgili Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı görev yapan trafik zabıta ekiplerince gerekli denetim ve ikazlar yapılmaktadır. Alanya zabıta amirliği tarafından kaldırım üzerinde seyreden ve park yapan 1251 araç sahibi uyarılmış, ikazlara uymayan 91 araç sahibine ise cezai işlem uygulanarak kaldırılmıştır. Ayrıca 35 adet motosiklet kullanıcısı uyarılmış, bunlardan kaldırım üzerinde park eden ve uyarılara rağmen kaldırmayan 11 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanmıştır.”

PARKOMAT SİSTEMİ DEVAM EDECEK

Alanya’daki parkomat sisteminin de kaldırılmasını isteyen Erkan Demirci’ye şu yanıt verildi: “Alanya Atatürk Bulvarı üzerinde parkomat uygulaması meclis kararına dayanmaktadır. Bu kapsamda parkomat uygulaması halen devam etmektedir. Polis tarafından trafiğin kesintisiz ve sorunsuz işlemesi için gerekli tedbirler alınmaktadır.”