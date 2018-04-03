Büyükşehir şehri pırıl pırıl yaptı

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Hizmet Birimi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde olan cadde, bulvar, park, kaldırım ve yürüyüş yollarını pırıl pırıl yapıyor. Alanya merkez, doğu ve batıda üç ayrı ekip, 90 personel, büyük, mini ve vakumlu süpürge araçları ile hizmet veren temizlik ekipleri, Alanya’nın en yoğun olarak yaşanan alanlarında tek bir çöp bile bırakmıyor. Ahmet Tokuş ve Atatürk Bulvarı, 25 Metrelik Yol, Oba Fatih Caddesi, Mahmutlar Barbaros Caddesi ve Menderes Bulvarı, Konaklı’dan başlayan ve Türkler’e kadar uzayan Eski Antalya Caddesi, Payallar Soğukpınar yolu, Türkler Belediye Caddesi, Aydınbey-Zen Otel Caddesi ve Deliktaş Caddesi’nde çalışan temizlik ekipleri, süpürme, yıkama ve oluşan kazalar sonrası kumlama çalışmaları da yaparak hem yaya hem de araç trafiğinin daha güvenli akmasına da katkıda bulunuyor.