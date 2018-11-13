Büyükşehir'le büyük değişim

ASAT, Alanya’da alt yapı eksikliklerini gidermek için hizmet seferberliği başlattı. Kangren haline gelen alt yapı sorunları bir bir çözüldü. Mahallelerin yıllardır süre gelen içme suyu sorunları tarihe karıştı. ASAT Alanya’da içme suyu, yağmur suyu, arıtma tesisleri ve kanalizasyon hizmetlerine 4 yılda yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yaptı.

Mahmutlar’ın yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununu Alanya ASAT, yaptığı 20 milyon liralık dev yatırımla tarihe gömdü. Şimdi mahalle sakinleri, sorunsuz bir dönem geçiriyor. Alanya merkez ve kırsal mahallelerin içme suyu sorunları tek tek tespit edilerek yatırım programına alındı. Birçok mahallenin içme suyu hatları değiştirildi, yeni su depoları yapıldı. Yatırımlarla birlikte ufak tefek eksikler dışında içme suyu sorunu yaşayan mahalle neredeyse kalmadı. Alanya’nın merkezinde bulunan Oba Mahallesi’nin yıllardır gündeme bile gelmeyen kanalizasyon sorununu ASAT çözdü. Hastanelerin, okulların, yerli ve yabancı vatandaşların yerleşim yeri olarak en çok tercih ettiği Oba ve çevredeki mahallelerin kanalizasyon alt yapısı yapılan 7 milyon liralık yatırımla tarihe karıştı.

ARITMA TESİSLERİ SAĞLIKLI ÇALIŞIYOR

2014 yılındaki geçiş döneminde adeta kendi haline bırakılan arıtma tesisleri, kısa süreliğine çevreye yaydığı kötü kokular ile Alanya gündeminde sıkça yer almıştı. İşi sıkı tutarak hemen teknik çalışmalar başlatılan arıtma tesisleri, kısa sürede en verimli şekilde çalıştırılarak Alanya’nın son dört yılında sorunsuz bir dönem yaşamasının önünü açtı. Alt yapı ve teknik çalışmalarla sağlıklı çalışmaya başlayan arıtma tesislerinde kokular giderildi ve denizi temiz tutuldu. Yıllarca adeta bir kenara itelen alt yapı sorunları ASAT’ın Alanya’da faaliyete başladığı 2014 yılından bu yana yapılan büyük yatırımlarla kökten çözüldü. Bugüne kadar 200 milyon lirayı aşan alt yapı yatırımları adeta Alanya’ya nefes aldırırken, ASAT yetkilileri 2019 yılında da yatırımların devamının geleceğini söylediler.