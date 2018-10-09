Büyükşehir Belediye Başkanlığına bir aday daha

MURATPAŞA Belediye Başkanı Ümit Uysal, eylül ayı içinde resmi açılışı yapılan Münir Özkul Sosyal Kreş ve Gündüz Bakımevi’ni’ni ziyaret etti. Başkan Uysal, burada yaptığı açıklamada; sosyal kreşler, eğitim bilgi merkezleri, gençlik eğitim merkezi MURGEM’le birlikte sosyal yardım ağı, engelli hizmetleri, evde bakım hizmetleri, Yaşlı Evleri, Al Yazma, Mor Makas gibi kadınlara yönelik çalışmalarla bir anlayışın temsilcisi olduklarını söyledi. Muratpaşa’da hayata geçirdikleri bu anlayışı bütün Antalya’ya yaymak için yola çıktığını söyleyen Başkan Uysal, “Öncelikle bugüne kadar, sahip çıkılmayan, sesini duyuramayan mazlum ve mağdurlar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına 15 Ekim Pazartesi saat 11.00’de başvuruda bulunacağım” şeklinde konuştu. Başkan Uysal şöyle devam etti: “Parası olmadığı için üniversiteye hazırlanamayan gençler, sosyal yaşama katılamayan engelliler, emekli olduktan sonra unutulan yaşlılar, asgari ücretle çalıştığı için çocuğunu kreşe gönderemeyen anneler ve şiddet gören kadınlar kısaca Antalya’daki mazlum ve mağdurlar için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na talibim. Partim aday gösterir, halkımız da uygun görür seçerse, 19 ilçemizde yeteri kadar üniversiteye hazırlık kursu, kreş, yaşlı evi, engelsiz kafe, aşevi ve evde bakım hizmet merkezi açmak, turistin şehir içine girdiği, 12 aya yayılan turizm, Antalya tarımının ihracattan daha fazla pay almasını sağlamak ve Antalya’mızın ekonomisini büyütmek için geliyorum.”