'Büyük Türkiye davasından asla dönmeyeceğim'

KILIÇDAROĞLU, partisince Keçiören Gülbaba Caddesi'nde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, vatandaşları selamlayarak başladı.



Keçiören'de Güçlü Şenel'in, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın belediye başkanı seçilmesini isteyen Kılıçdaroğlu, iftiralar karşısında aklanan Yavaş'ın artık Ankara değil, Türkiye markası olduğunu belirtti.

Milliyetçiliğin, bayrağı, vatanı sevmek, yedi düvelin önünde diz çökmemek olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, ülkücülüğün de hiç kimsenin müdahale etmediği, kalkınmış, karnı tok, saygınlığı olan bir Türkiye'yi inşa etmek olduğunu kaydetti. Milliyetçilik ve ülkücülüğün sıradan bir olay olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Kimse, kolay kolay milliyetçi olamaz. Milliyetçi olmak için Kuvayımilliyeci olmak lazım, Ankara'da seğmen olmak lazım. Milliyetçi olmak için Ankara'ya, Ankara yiğidi bir kişiyi belediye başkanı olarak getirmek lazım. İthal adayla Ankara mı yönetilir? 6 milyonluk Ankara'da bir tane belediye başkan adayı yapacak adam bulamadınız mı? İthal aday. Neymiş? Kayseri'den geliyor. Bırak Kızılay'ı, Sincan, Bala nerededir bilmez. Bütün bunları Ankaralıların düşünmesi lazım." dedi. Belediye başkan adaylarından hiçbir ayrım yapmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, Ankara'ya kimliğini yeniden kazandıracaklarını vurguladı.



Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Güçlü Şenel'i yanına çağırarak, "Her türlü iftirayı attılar. Niye iftira ediyorlar? Kazanamadıkları için. Ama Mansur Başkan, bütün bunların hepsini aştı. Onun gönlünde insan sevgisi, hizmet aşkı, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Ankara var. Onun gönlünde kırsalda yaşayan vatandaşla şehirde yaşayan vatandaş arasında sağlıklı bir gelir dağılımı, ucuz bir Ankara, herkesin işinin aşının olduğu bir Ankara var." dedi.



Kemal Kılıçdaroğlu, Şenel'in de aynı ilke ve ülküyle yola çıktığını sözlerine ekledi.

