Büyük proje için tarih verdi

BAKAN Lütfi Elvan, Türkel Fuarcılık A.Ş tarafından organize edilen ve alanında dünyanın 3’ncü büyük demiryolu fuarı olma özelliğini taşıyan “Eurasia Rail 5. Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik” fuarının açılışını yaptı. İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşen açılış kurdelesini Bakan Elvan ile birlikte TCDD Genel Müdürlüğünü ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım, Uluslararası Demiryolları Birliği (UIC) Genel Müdürü Jean-Pierre Loubinoux, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François Begeot ve Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan kesti. Fuara, Türkiye dışında 25 ülkeden 142’si yabancı, toplam 300 firma ile Almanya, Rusya Federasyonu, Fransa, İran, İtalya, Çek Cumhuriyeti ülke katılımı sağladı.

Bakan Elvan, demiryolu ulaşımının önemine değinerek, bu yıl yapımına başlanacak olan ve Habur’a kadar uzanan demir yolu hattına ilişkin bilgi verdi. 2015 yılı içinde yapımına başlanacak bazı önemli projeler olduğunu kaydeden Bakan Elvan, bu projelerin özellikle Adana-Mersin güzergahını Habur’a bağlayacak hızlı demir yolu hattı olacağını ifade etti.

“ADANA-MERSİN GÜZERGAHINI HABUR’A BAĞLAYACAĞIZ”

Bakan Elvan, demir yolu yatırımlarına devam ettiklerini kaydederek, “Tüm ülke genelinde demir yolu yatırımlarımız hızla devam ediyor. Ankara -İzmir yüksek hızlı tren demiryolu hattı çalışmaları, Ankara- Sivas yüksek hızlı tren hattımızdaki çalışmalarımız devam ediyor. Bursa’yı Eskişehir-İstanbul hattındaki yüksek hızlı tren hattına bağlayan yaklaşık 60 kilometrelik hattımız devam ediyor. Yine Orta Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak Adana- Mersin’e bağlayacak olan önemli bir güzergah olan Konya’dan Karaman’a, Karaman’dan Ulukışla, oradan da Adana-Mersin’e uzanacak olan hatla sanayicimizi denizle, limanla Akdeniz ile buluşturmuş olacağız. Bu çalışmalarımız da devam ediyor. Muhtemelen 8-10 gibi bir süre zarfında Konya-Karaman hattımız tamamlanacak. Bunlara ilave olarak 2015 yılında yapımına başlayacağımız bazı önemli projeler var. Bu projelerimiz özellikle Adana-Mersin güzergahını Habur’a kadar bağlayacak olan hızlı demir yolu hattı olacak. Bu hatta yönelik çalışmalara kısa bir süre içinde başlayacağız” dedi.

“BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI AÇILIYOR”

Bakanlığın çalışma içinde olduğu demir yollarının serbestleştirilmesi konularına da değinen Bakan Lütfi Elvan, “Bu konuda çalışmalarımız tamamlandı. İlgili sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alındı ve önümüzdeki günlerde demiryolları serbestleştirilmesinin adımını atmış olacağız. Böylece daha verimli daha hızlı bir mekanizmayı kuracağız. 2015 yılında 332 kilometrelik demiryolu alt yapısını tamamlayacağız ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bir başka önemli projemiz tarihi İpek Yolu’nu tekrar harekete geçirecek olan Marmaray Projesi ile birlikte Bakü- Tiflis -Kars Demiryolu projesi. Burada da yoğun bir şekilde kış olmasına rağmen çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılsonu itibariyle inşallah Kars-Tiflis-Bakü hattını açacağız ve sadece kendi vatandaşlarımızın değil tüm Avrupa’nın, Orta Asya’nın, Uzak Doğu’nun hizmetine sunmuş olacağız” şeklinde konuştu.

Açılışa ev sahipliği yapan Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan ise, demiryolları bakımından Türkiye’nin köprü ülke olduğunu söyledi. Yazgan, “Fuarımız, 25 ülkeden 300 katılımcı, 9 ülkeden 30 değerli konuşmacının sunumlarıyla gerçekleşecek 7 etkin konferans, 26 ülkeden gelen resmi heyetler ve yerli-yabancı 10 bini aşkın profesyonel ziyaretçi öngörümüz ile Avrasya coğrafyamızda sektörün en önemli buluşma noktası haline gelmiştir. Yakın zamana kadar sadece ithalatçı ülke konumunda olduğumuz sektörde gerek yurt dışı ortaklı gerek yüzde 100 yerli sermayeli yatırımlarla artık köprü ülke değil Türkiye demiryollarında merkez ülke konumuna geldik” diye konuştu.