Büyük onur! Çavuşoğlu'na Japonya İmparatoru'ndan devlet nişanı

ALPER KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi. Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan “Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu” önümüzdeki günlerde törenle Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na tevcih edilecek. Gerek Türkiye-Japonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptığı dönemde, gerek Dışişleri Bakanı olarak Japonya siyasi çevreleriyle yakın ilişkiler kuran Mevlüt Çavuşoğlu’nun Japon kültürüne yakın ilgi duyduğu ve Japonca konuştuğu biliniyor.

BU NİŞAN KİMLERE VERİLDİ?

“Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu” 1958 yılında merhum Başbakan Adnan Menderes ve merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun yanısıra BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevini tamamlamasını takiben 2009 yılında Kemal Derviş’e verildi. Bu nişanı alanlar arasında Singapur’un kurucu Başbakanı Lee Kuan Yew (1967), ABD eski Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney (2018), Portekiz eski Başbakanı António Guterres (2002), Malezya Başbakanı Mahathir Mohamad (1991), ABD Dışişleri eski Bakanı Madeleine K. Albright (2018) ve ABD eski Senatörü John McCain (2018) de bulunuyor.

‘GÖĞSÜMÜZ KABARDI’

Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya’nın evladı olan Bakan Çavuşoğlu’nun gururları olduğunu söyledi. Toklu, “Çavuşoğlu, Türkiye ve dünyada yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartıyor. Kendisini bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

‘GURUR DUYDUK’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Çavuşoğlu’nun bir kez daha kendilerini gururlandırdığını söyledi. Şahin, “Tekrar gurur duyduk, Sayın Çavuşoğlu Alanya’nın marka değerini günden güne yükseltmekte. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius’u Alanya’da bakanımızın girişimleri sonucu ağırladık. Bu Alanya’nın tanıtımı için de oldukça önemliydi. Zira Japonya’dan da üst düzey bir devlet yöneticisini yine Çavuşoğlu’nun girişimleriyle ağırlamak isteriz” dedi.

'BU NİŞAN BÜYÜK GURUR'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Büyük gurur, Alanyalı Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu Japonya İmparatoru'ndan devlet nişanı aldı. Tebrikler" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2019, 08:28