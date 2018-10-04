 'Bütçe' tartışması sürüyor

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Adalet ve Kalkınma Partisi'ni (Ak Parti) karşı karşıya getiren 'Özel Kalem Bütçesi' hakkındaki tartışmalar sürüyor. Alanya Belediyesi'nin, Alanya Belediye Meclisi'nde gündeme gelen ve 405 milyon TL olarak açıklanan 2019 bütçesinden Özel Kalem Bütçesi'ne 9.5 milyon TL ayrılmak istenmiş ve karar, mecliste gergin anların yaşanmasına neden olmuştu. Ak Partili üyeler özel kalem giderleri için ayrılan bütçenin halihazırda çok olduğunu ve geçtiğimiz yıl 9 milyon TL olan bütçeyi yarım milyon daha arttırmanın gereksiz olduğunu ifade ederek oylamada da çekimser kalmıştı. Bütçe ise Milliyetçi Hareket Partili (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partili (CHP) üyelerin oylarıyla kabul edilmişti. Tüm bu tartışmaların ardından CHP'li Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Kural ve Ak Parti Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Alper Birer önemli açıklamalarda bulundular.

'BİZ ONAYIMIZIN ARKASINDAYIZ'

CHP'li Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Mehmet Kural, "Komisyonda bu karar oy birliği ile geçti. Biz arkasındayız. Alanya'nın tanıtımı için olsun, yürütülen faaliyetler olsun, bundan yararlanılıyor. İhtiyaç da var. Biz orada zaten kabul ettik. Oy birliğiyle geçti. Biz gerekli görüyoruz. Ak Parti, komisyonda olur onayı verdi, mecliste çekimser kaldı. Anlamadık. Alanya'da tanıtım konusunda elini taşın altına çok fazla koyan kurum yok. O yüzden bu gerekli. Bütçe harcaması bunlar, denetim içerisinde olan harcamalar bunlar. Geçen ay belki 3-4 toplantı yaptık hatta. Biz aldığımız kararın arkasındayız" diye konuştu.

'ŞERHLİ ONAY VERMİŞTİM'

Ak Parti Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Alper Birer de, "Bütçe konusu komisyonda detaylı olarak konuşulmadı. Mehmet Kural bey neden öyle demiş bilemedim. Sonuç itibariyle biz bütçede konuşurken, 'Hemen onaylayalım, yoksa yetişmeyecek' dediler. Ben şerhlerim olduğunu söyledim. Mecliste dile getirebileceğimizi söylediler. Biz de ona istinaden onay verdik. Dolayısıyla biz de hazırlığımızı meclise göre yaptık. Bütçe nasıl yapılır, bunu kendimizce orada da anlattık. Niye Alanya Belediyesi'nin gelir üzerinden değil de gider üzerinden bir bütçesi var, onu sorduk. Belediye meclisi bütçenin tamamını veya bir bölümünü reddedemez. Çekimser kalabilir. Biz de bu yönde karar aldık. Özel kalem bütçesinin yüksek olduğu yönünde tenkitlerde bulunduk. 'Bu bütçeyi başka bir müdürlük bütçesine aktaralım' dedik. Başkan bey sanırım konuşmamız uzun olunca pek dinlemedi. Yoksa tepki gösterecek bir şey söylemedik. Yine söylüyorum, bu bütçe özel kalem için fazla" dedi.

NELER OLMUŞTU?

Adem Murat Yücel başkanlığında 2 Ekim Salı günü toplanan Alanya Belediye Meclisi'nin oturumu gergin anlara sahne olmuştu. Alanya Belediyesi'nin 'Örtülü ödenek' olarak da adlandırılan 'Özel Kalem Müdürlüğü Bütçesi' harcamaları tansiyonu yükseltmişti. 405 milyon TL olarak belirlenen 2019 Mali Yılı Bütçesi'nde 'Özel Kalem'e 9,5 milyon TL ayrıldığını gören AK Partili Meclis Üyesi Alper Birer itiraz etmişti.

Birer "Alanya Belediyesi, 7 milyon 245 bin TL'lik 2017 'Özel Kalem' bütçesinin 6 milyon 565 bin 840 TL'sini harcamış. Ardından 9 milyon TL'lik 2018 'Özel Kalem' bütçesinin de 5 milyon 227 bin 815 TL'sini harcamış. Nüfusuna göre 'Özel Kalem' bütçesi ve harcaması zaten çok fazla olan Alanya Belediyesi'nin, bu bütçeyi 500 bin TL daha arttırmasının doğru olmadığını düşünüyoruz" demişti.

Bu tepki üzerine Başkan Yücel "2 sene önce özel kalem bütçesinin artmasını siz istemiştiniz, bugünleri düşünerek mi böyle yaptınız bilmiyorum. Alanya’daki tüm organizasyonları özel kalem bütçesinden yapıyoruz. Ben bu bütçeden harcanan her paranın altına imzamı atarım. Daha fazla konuşmak istemiyorum" demişti. Bütçe, AK Parti'nin 'Çekimser' oylarına karşı MHP ve CHP'nin oylarıyla geçmişti.