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Burhan Kuzu'yu ikna turuna Başbakan da katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile görüştü. Görüşmenin, Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için yapıldığı iddia edildi

Burhan Kuzu'yu ikna turuna Başbakan da katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile görüştü. Görüşmenin, Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için yapıldığı iddia edildi

14 Kasım 2017 Salı 17:52
Burhan Kuzu'yu ikna turuna Başbakan da katıldı
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BAŞBAKAN Binali Yıldırım,  İstanbul  Milletvekili  Burhan Kuzu ile görüştü.  Başbakan Yıldırım,  AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Meclis başkanlığı adaylığında ismi gündemde olan  İstanbul  Milletvekili Prof. Dr.  Burhan Kuzu ile görüştü.

KONU MECLİS BAŞKANLIĞI

Başbakan Yıldırım'ın  Burhan Kuzu ile görüşmesi, kulislerde,  Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşmüş olabileceği şeklinde yorumlandı.

"İSMAİL KAHRAMAN'IN ARKASINDAYIZ"

Binali Yıldırım,  Kuzu ile görüşmesinden sonra  İsmail Kahraman ile bir araya geldi ve beraber kamera karşısına geçtiler. Yıldırım,  İsmail Kahraman'ın Meclis adaylığını desteklediğini söyleyerek, ''Arkasındayız'' ifadesini kullandı.

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AK PartiBurhan KuzuBinali YıldırımPolitikaGüncel
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