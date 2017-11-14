Burhan Kuzu'yu ikna turuna Başbakan da katıldı

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ile görüştü. Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Meclis başkanlığı adaylığında ismi gündemde olan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile görüştü.

KONU MECLİS BAŞKANLIĞI

Başbakan Yıldırım'ın Burhan Kuzu ile görüşmesi, kulislerde, Kuzu'nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşmüş olabileceği şeklinde yorumlandı.

"İSMAİL KAHRAMAN'IN ARKASINDAYIZ"

Binali Yıldırım, Kuzu ile görüşmesinden sonra İsmail Kahraman ile bir araya geldi ve beraber kamera karşısına geçtiler. Yıldırım, İsmail Kahraman'ın Meclis adaylığını desteklediğini söyleyerek, ''Arkasındayız'' ifadesini kullandı.