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Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı adaylığında kararlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, kulislerde konuşulan adaylar arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu da var. Burhan Kuzu’nun, adaylık konusunda kararlı olduğu ve bu durumu parti yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi

Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı adaylığında kararlı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı seçimleri yaklaşırken, kulislerde konuşulan adaylar arasında AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu da var. Burhan Kuzu’nun, adaylık konusunda kararlı olduğu ve bu durumu parti yetkilileriyle paylaştığı öğrenildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:32
Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı adaylığında kararlı
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İÇTÜZÜKTEKİ 2 yıllık görev sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık divanı üyeleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için seçim heyecanı yaşanıyor.

22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçilen, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan anayasa profesörü Burhan Kuzu, 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AK Parti’de MKYK üyeliği görevini yürütürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.

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TBMM Başkanlığı
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