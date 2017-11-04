Burhan Kuzu, Meclis Başkanlığı adaylığında kararlı

22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçilen, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapan anayasa profesörü Burhan Kuzu, 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AK Parti’de MKYK üyeliği görevini yürütürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.

İÇTÜZÜKTEKİ 2 yıllık görev sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık divanı üyeleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için seçim heyecanı yaşanıyor.

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