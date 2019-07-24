Burhan Kuzu, Lozan'ın kazanım olmadığını iddia etti: Kadir Mısıroğlu'nu okuyun

KİŞİSEL Twitter hesabından açıklamada bulunan Kuzu, "2.5 milyon kilometre kare olan vatan toprağının,Lozan Antlaşması ile 780 bin kilometre kareye düşmüştür.Sevr Anlaşması diye adlandırılan metni Osmanlı Devleti onaylamadığı için geçerliliği yoktur.Üstad Kadir Mısıroğlu’nun “Lozan zafer mi,hezimet mi?” adlı eserini mutlaka okuyun" diye yazdı.

Kuzu'nun paylaşımlarına birçok Twitter kullanıcısı tepki gösterdi.

Kuzu'nun paylaşımları şöyle:

2.5 milyon kilometre kare olan vatan toprağının,Lozan Antlaşması ile 780 bin kilometre kareye düşmüştür.Sevr Anlaşması diye adlandırılan metni Osmanlı Devleti onaylamadığı için geçerliliği yoktur. Üstad Kadir Mısıroğlu’nun “Lozan zafer mi,hezimet mi?” adlı eserini mutlaka okuyun.

Lozan Antlaşması çerçevesinde Misak-ı Mili sınırları içindeki Musul, Kerkük ve Süleymaniye İngilizlere, Hatay ise Fransızlara bırakıldı.Bunun yanında 12 ada İtalyanlara, İmroz, Bozcaada ve Tavşanlı adaları dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a,Kıbrıs ise İngiltere'ye verildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 17:16