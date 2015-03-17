"Bunlar seçim atraksiyonu"

Alper KUTAY
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Eczacı Murat Levent Koçak, sosyal medya Twitter’da yaptığı açıklamada Türkiye’de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve geçen hafta resmi başvurusunu MHP Genel Merkezi’ne yaparak saha çalışmalarına hız veren Koçak, “İşsizlik rakamları açıklandı. Son dört yılın en yüksek rakamı yüzde 10.9. Tarım dışı işsizlik rakamı yüzde 12.9. Genç işsizliği ise yüzde 20’nin üzerinde. Büyüme rakamı ne olursa olsun, eğer işsizlik üzerinde olumlu bir tesiri yoksa sunidir, köpüktür. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Kürt sorunu filan yoktur’ diyor, Selahattin Demirtaş ise ‘Bunlar seçime yönelik atraksiyonlar’ yanıtı veriyor” dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 13:08