banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Bülent Arınç'tan seçim itirafı: Oylarına ihtiyacımız var

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç yaptığı açıklamada, "Yüzde 50 barajını biz getirdik. Şimdi bunu bulmak için Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var." dedi.

POLİTİKA 31.10.2019, 12:36
Bülent Arınç'tan seçim itirafı: Oylarına ihtiyacımız var
banner404

HÜRRİYET yazarı Ertuğrul Özkök, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabul töreninde yaşadıklarını kaleme aldı. Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç'a rastlayıp sohbet ettiğini belirten Özkök, Arınç'ın kendisine, "Alevilerin de liberallerin de oylarına ihtiyacımız var." açıklamasında bulunduğunu kaydetti. Özkök bugünkü yazısında, yeni parti kurma hazırlığıyla gündemde olan Bülent Arınç'a da yer verdi. Özkök'ün belirttiğine göre, Arınç, iki alevi dedesiyle yaptığı sohbet sonrasında " Malatya'da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz" dedi.

ERDOĞAN İLE BİR ARAYA GELECEK

Özkök'ün belirttiğine göre Bülent Arınç, İstişare Kurulu'nun gündemine göre 12 Kasım günü AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek, fakat Erdoğan'ın Washington'a gidip gitmeyeceği belli olmadığı için toplantının da o gün yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Özkök'ün yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Salonu gezerken Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Başkanı Bülent Arınç'a rastladım.

İki kişiyle sohbet ediyordu.

Bana onları tanıttı.

İki Alevi dedesiymiş.

"Malatya'da konuşma yapmaya gitmiştim. Orada söyledim. Bizimle Aleviler arasına soğukluk girmiş. Bunu halletmeliyiz" dedi.

Sonra da şu ilginç sözleri söyledi:

"Bu yüzde 50 barajını biz getirdik. Şimdi bunu bulmak için Alevilerin de, liberallerin de, toplumun her kesiminden insanların da oylarına ihtiyacımız var."

Bülent Arınç'ın bu gerçekçiliğini ve uzlaşma arayışını çok seviyorum.

Bu arada bir bilgi de aldım.

İstişare Kurulu'nun gündemine göre 12 Kasım günü Cumhurbaşkanı ile bir araya geleceklermiş.

Ama Cumhurbaşkanı'nın Washington'a gidip gitmeyeceği belli olmadığı için toplantının da o gün yapılıp yapılmayacağı henüz belli değilmiş."

#Bülent Arınç #seçim #oy #Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Yorumlar (0)
18°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 01 Kasım 2019
İmsak 05:53
Güneş 07:14
Öğle 12:46
İkindi 15:42
Akşam 18:08
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545