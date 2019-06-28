Bülent Arınç'tan '23 Haziran' yorumu

Anne tarafından Alanyalı olan ve Alanya ile bağlarını hiç koparmayan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski başkanı, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 23 Haziran’da İstanbul'da yenilenen seçimi değerlendirdi

Bülent Arınç'tan '23 Haziran' yorumu
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ARINÇ, "Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu doğal karşılamak lazım" dedi. İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Arınç, “Seçimde kazanmak da var, kaybetmek de. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil, rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla Ak Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 23:03
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