Bülent Arınç'tan '23 Haziran' yorumu

ARINÇ, "Demokraside seçimle gelinir, seçimle gidilir. Bunu doğal karşılamak lazım" dedi. İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Arınç, “Seçimde kazanmak da var, kaybetmek de. Siyasi partiler birbirlerinin düşmanları değil, rakipleridir. Bir defa değil iki defa seçim oldu. Birincisiyle daha az oy farkıyla Ak Parti adayı kaybetmişti, şimdi çok daha büyük bir farkla oldu. Milletin takdir ettiğine bizim hayır dememiz mümkün değil. Bunu saygıyla karşılıyoruz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 23:03