Budak: ‘Teşvikler halktan neden gizleniyor?’

2018 AĞUSTOS ayı itibariyle dağıtılan teşvik miktarının 610 milyon TL olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi 8CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Ancak kamuoyu bu destekten hangi acentenin hangi oranda yararlandığı konusunda bilgi sahibi değil. Oysaki yavru vatan KKTC, şeffaflık ilkesi gereği yaptığı ödemeleri Resmi Gazete’de açıkça kamuoyu ile paylaşıyor. Aynı şeffaflığı biz neden uygulamıyoruz, neyi gizliyoruz?” dedi. 2019 yılı bütçesinde söz konusu desteklerin 943 milyon TL’ye yükseltildiğini hatırlatan Budak, “Madem 2019 sezonunda yabancı turist beklentimiz oldukça yüksek, o zaman bu destekleri neden veriyoruz?” ifadesine yer verdi. Budak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sundu.

‘YOLCU SAYISI DÜŞÜYOR MU?’

Budak, “2019 yılı bütçesinde ülkemize turist getiren A grubu seyahat acentelerine uçak yakıt ve kruvaziyer desteği uygulaması kapsamında 943 milyon TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 873 milyon TL’lik kısmının kruvaziyer desteği, 70 milyon TL’lik kısmının ise uçak yakıt desteği uygulaması kapsamında dağıtılması öngörülmektedir. Ancak teşviklere rağmen, 2018’in ilk 10 ayı rakamları yılsonunda kruvaziyer ve yolcu sayılarında 2017’nin bile altında kalınacağını göstermektedir. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nden (TÜRSAB) yapılan açıklamalarda, dünya çapında faaliyet gösteren sektörün yüzde 90’una yakınını oluşturan kruvaziyer firmalarının Türkiye’yi rotalarından çıkardığı ifade edilmektedir. Geriye kalan firmalar ise Yunanistan rotasının cazibesini artırmak ve ucuz yakıt imkanından yararlanmak amacıyla kısa süreli olarak ülkemize uğramaktadır” dedi.

