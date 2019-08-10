Budak'tan otomatik zam teklifi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda verilen ikramiyelerin çok kısa süre içinde enflasyon karşısında kuşa döndüğünü belirterek, bunun enflasyona endekslenmesini öngören kanun teklifini TBMM’ye sundu
Alper Kutay
KANUN teklifi ile emekli ikramiyelerinin enflasyon karşısında erimesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getiren Budak, “Mevsimsel kısmi değişimler bir kenara bırakıldığında, kronik hale elen enflasyon, Türkiye’de sabit ve dar gelirli kesimin cebine elini atmak anlamına geliyor. Devlet kaşıkla verdiğini kepçe ile geri alıyor. Hazırladığımız kanun teklifi ile emeklilere kısmen de olsa destek sağlamayı öngörüyoruz” dedi.
‘EMEKLİYE MADDİ DESTEK ŞART OLDU’
Yoksulluk sınırının 6 bin 560 TL, açlık sınırının ise 2 bin 14 TL olduğu ülkemizde yaşam koşullarının giderek güçleştiğini belirten Budak, “Bu noktada toplumun dezavantajlı kesimlerinden birisi olan emeklilerimiz daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor” diye konuştu. Emeklilerin torunlarına harçlık bile veremeyecek noktaya geldiğinin altını çizen Budak, “Aldığı maaş zorunlu giderlerini bile karşılamaya yetmeyen emeklilerimiz, artık bayramlarda torunlarına harçlık bile veremeyecek durumda. Çalışma hayatları boyunca, yaptıkları üretim ve kesilen primleriyle bütçeye katkı sağlayan emeklilerimiz, bu desteği fazlasıyla hak ediyorlar” dedi.
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