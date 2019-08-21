Budak: ‘Otellerin içinde çarşıdan çok dükkan var’

Alper Kutay

ALANYA Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'a esnafın sorunlarının yer aldığı bir dosya verdi. Demir, "Zor dönemlerden geçiyoruz. Her gün bir olay, her gün bir sıkıntı. Esnafın en büyük sorunu geçim. 4 bin 400 üyemiz var. Alanya'da bütün odaları toplasanız bizim odamız kadar üyesi yoktur. İdaresi de kolay değil. Sigorta primleri ve asgari ücret çok yükseldi. Hem istihdam yaratalım diyoruz ama hem de giderler çok yükseldi. Borç biriktikçe birikiyor. Bu sorunları bir dosya halinde sunmak istedik. Güler yüzünüzden memnunuz. Sorunları güler yüzle halledemesek de bir nebze olsun moral vermesi bile bize yetiyor" dedi.

BUDAK: ESNAFIM, SORUNLARI BİLİYORUM

Sorunları dinleyen ve kendisinin de bir esnaf olduğunu belirten Budak, “Sorunları yerinde tespit edip bir rapor hazırlıyorum. Antalya esnafının sorunlarını Meclis’e taşıyacağım. 31 Mart'ta elde ettiğimiz başarının sürdürülebilmesi için çok çalışmamız gerek. Verdiğiniz bilgiler çok değerli, sorunlarınızı yakından biliyorum. Ben de bir esnafım. Ülkede sıkıntıların çözümü önce bu sıkıntıları kabul etmekle başlar. Ancak ülkedeki anlayış liyakat değil biat üzerine kurulu. Masa başından sorun çözmeye çalışılıyor. 'İyi günler önümüzde, kötü günler geride kaldı' denilmesinin üzerinden bir sene geçti ama hala bir değişiklik yok. Alanya turizmin başkenti. İlçeler arasında en çok turist getiren bölge burası. Burada artık nasıl daha iyi oluruz, bunu konuşmamız gerekiyor” dedi.

‘ODA BAŞKANLARININ YAPTIRIM GÜCÜ YOK’

Sorunların bir çoğuna hakim olduğunu söyleyen Budak, “Mesela çakma denilen imitasyon ürün sorunu burada çok yaygın. Özellikle küçük esnaf bunu satıyor ancak bunun kaynağı küçük esnaf değil, üreticidir. Esnaf yerine üreten merkezlerin üzerine gitmek gerekiyor. Asgari ücretin üzerindeki vergi yükü ve bütün vergi yüklerinin düşürülmesi gerek. Bu yükleri kaldıracak olan yine siyasi iktidardır. Bir otelde olması gereken belki bir market ve bir kuaför ancak bizim otellerimizde, çarşıda gördüğünüz ne kadar dükkan varsa hepsi var. Bunların denetimlerinin yapılması lazım. Kamu mekanizmalarının bu noktada çalışması gerekiyor. Esnafın en büyük sorunu da organize perakende firmaları. Denetimsiz, ruhsatsız mağaza açıyorlar. Bununla ilgili odalara çok iş düşmesine rağmen yaptırımları yok. Yerelde belediyeler, genelde de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bunlarla ilgilenmeli" diye konuştu.