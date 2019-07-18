Budak: 'İşsizlik elektrik zammıyla düşürülmez’

İŞSİZLİĞİN yüzde 13’e ulaştığı ve son 1 yılda 1 milyon 116 bin kişinin işsiz kaldığının altını çizen Budak, “Bir yandan sanayi üretimi geriliyor, bir yandan işsizlik tırmanıyor. Kronik hale gelen işsizlik, sanayi elektriğine yapılan zamla çözülemez” dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi veren Çetin Osman Budak, “Yüzde 13’lere çıkan işsizlik oranının aşağı çekilmesi için sanayi üretimini artırmak zorunda olan Türkiye, 2019 yılına bu alanda çok olumlu göstergelerle başlamadı. Ocak ayında yüzde 7.3 gerileyen yıllık sanayi üretimi, Şubat’ta yüzde 5.1, Mart’ta yüzde 2.2, Nisan’da yüzde 4 ve Mayıs’ta yüzde 1.3 gerilemiştir. Üretmekte ve ürettiğini satmakta zorlanan sanayicinin, başta enerji olmak üzere girdi maliyetlerinde yüzde 100’ün üzerinde artışlar yaşanmaktadır. Son 1 yılda OSB’lerde kullanılan elektrik fiyatları yüzde 130 artış göstermiştir. Zaten ayakta durmakta zorlanan sanayi sektörü bu kez elektrik çarpması etkisiyle bir kez daha yere serilmiştir. Artık kronik hale gelen işsizlik sanayicinin sırtına yük bindirerek çözülemez” diye konuştu.