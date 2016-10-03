Budak İl'deki krize el koydu

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, bazı basın yayın organlarında CHP Antalya İl Başkanlığı’nda yaşanan başkanlık değişimiyle ilgili gerçek durumu yansıtmayan yorum ve haberlere yer verildiğini belirtti. CHP'nin demokrasinin öncüsü olduğunu, demokrasinin, hukukun ve özgürlüklerin kökleşmesi için her zaman mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Budak, parti içindeki demokratik süreçlerin işleyişi konusunda, zaman zaman kamuoyuna gerçekle bağdaşmayan sunumlar yapıldığını kaydetti.

'YORUMLAR KASITLI'

Budak, “Semih Esen istifa etmiş, yerine Mustafa Erdem atanmıştır. Parti tüzüğüne ve teamüllere uygun bir nöbet değişimi gerçekleşmiştir. Türkiye’nin içinden geçtiği süreç ve AKP iktidarının 14 yılda oluşturduğu tahribatın farkında olarak, tüm gücümüzle ülkemizi ve milletimizi, arzu ettiği barış, huzur ve kardeşlik ortamına taşıma gayretindeyiz. Antalya İl Teşkilatı'nın her bir ferdi bu bilinçle hareket etmektedir. Bu çerçevede, Antalya'da parçalı bir yapı görüntüsü verilmeye çalışılması, ‘o şurada duruyor, bu burada duruyor’ değerlendirmeleri yapılması, iyi niyetli bir yaklaşım ve doğru bir gözlem değildir" dedi.

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