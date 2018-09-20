Budak: ‘Bir eli yağda bir eli balda’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Bizde kriz yok, hepsi manipülasyon” sözlerine CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak sert tepki gösterdi. Budak, “Bir eli yağda bir eli balda yaşayanların krizden haberinin olmaması normaldir” dedi

Budak: ‘Bir eli yağda bir eli balda’
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 54 milyon 572 bin kişinin, yani nüfusun yüzde 69.2’nin borç içinde olduğu, bu yılın ilk 8 ayında kepenk indiren esnaf sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 72 bin sınırına dayandığı, dev şirketlerin konkordato için adeta sıraya girdiği, KOBİ’lerin ayakta kalabilmek için kredilere sarıldığı bir dönemde ‘Bizde ekonomik kriz yok, bunlar manipülasyon’ demek, geçim derdindeki halkla alay etmek demektir.
‘SARAYDA BADEM SÜTÜYLE BESLENİYORLAR’
Bir eli yağda bir eli balda yaşayanların, sarayda badem sütü ile beslenip ejder meyveli smoothie yudumlayanların krizden haberinin olmaması normaldir. İşçisinden esnafına, emeklisinden memuruna millet kan ağlıyor, ama onların umurunda değil. Her 10 kişiden 7’sinin borçlu olduğu bir ülkede işlerin yolunda olduğundan bahsetmek mümkün müdür? Bu halkın yüzde 20’si ısınma ihtiyacını bile karşılayamaz durumda. Ya artık tamamen gerçeklikten kopmuşlar, ya da halkla alay ediyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Sorunu doğru teşhis edemeyenlerden tedaviyi nasıl bekleyeceğiz? Böyle bir ekonomi yönetiminin dış dünyada, yabancı yatırımcılar nezdinde en ufak bir güveni ve saygınlığının olması mümkün değildir.” 

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