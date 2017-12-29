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Budak: Alanyalı işçinin ölümünden kim sorumlu?

CHP'li Budak’ın Sapadere’nin orman rehabilitasyonunda kayıt dışı ve güvencesiz çalışırken iş kazasında hayatını kaybeden Murat Sert’in ölümünü sorduğu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bilgim yok" cevabı verdi

Budak: Alanyalı işçinin ölümünden kim sorumlu?

CHP'li Budak’ın Sapadere’nin orman rehabilitasyonunda kayıt dışı ve güvencesiz çalışırken iş kazasında hayatını kaybeden Murat Sert’in ölümünü sorduğu Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Bilgim yok" cevabı verdi

29 Aralık 2017 Cuma 16:52
Budak: Alanyalı işçinin ölümünden kim sorumlu?
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Haber: Alper KUTAY

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın önergesine verdiği cevapta, Alanyalı işçi Murat Sert’ten ve ölümünden hiç bahsetmedi. Kayıt dışı çalıştırılırken iş kazasına kurban gittiği ileri sürülen Sert’in ölümünün görmezden gelindiğini iddia eden Budak, “Buna seyirci kalmak ağır bir kusurdur" dedi. Bakan Eroğlu, Budak’ın, “Alanya'nın Sapadere Mahallesi'nde çıkan orman yangını sonrası rehabilitasyon ve ağaçların çıkarılması iş ve işlemleri kim tarafından yürütüldü, ihale kimlere verildi?" sorularını da yanıtsız bıraktı. Budak’ın, bu bölgede işçilerin kayıt dışı ve güvencesiz olarak çalıştırıldığı, ayrıca Irak, Suriye, Gürcistan ve Afganistan gibi ülke vatandaşlarının çalışma izinleri olmadığı halde çalıştırılmasına yönelik soruları da yanıtsız kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
CHPMurat SertVeysel Eroğlu
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