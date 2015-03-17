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'Bu yörenin makus talihini yok edeceğim'

Gündoğmuşlu olan ancak uzun yıllardır Antalya'da yaşayan CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Avukat Çetin Manav "Bu yörenin makus talihini yok etmek için adayım" dedi

'Bu yörenin makus talihini yok edeceğim'

Gündoğmuşlu olan ancak uzun yıllardır Antalya'da yaşayan CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Avukat Çetin Manav "Bu yörenin makus talihini yok etmek için adayım" dedi

17 Mart 2015 Salı 11:23
'Bu yörenin makus talihini yok edeceğim'
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GÜNDOĞMUŞ'A ziyarette bulunan CHP Antalya Milletvekili Aday Adayı Avukat Çetin Manav, "Gündoğmuş'un Antalya'da geri bırakılmış yerlerden birisi olduğunu söyledi. Aday adayı Manav, "Bu yörenin makus talihini yok etmek için, yörenin bir çocuğu olarak CHP Milletvekili Aday Adayıyım. Yöremizde ekonomi iyice zayıfladı. Ülkede uygulanan ekonomik ve sosyal programlar yöremizi geriletti. Yörede öncelikle üretimi arttırmalıyız. Bölgemizde özellikle bundan pay almamız gerekir. Bunun için Napolyon kirazı, elma ve benzeri meyvecilik ile erik üretimini geliştirmeliyiz. Bunlar ve yöremizde zaten var olan hayvancılığı hızlandırmak için belirli adımlar atılmalı. Sebze ve meyve pazarı için ise bölgeye soğuk hava depoları yapılmalı. Yöremizdeki önemli değerlerden bir diğeri ise Gündoğmuş balı. Bu bal Torosların yüksek kesimlerinden elde edilen en kaliteli ürünlerden birisi olarak göze çarpıyor. Arıcılık ve bal üretimi bölgede yaygın olarak yapılmasına rağmen yeterli ilgiyi görmüyor. Bu konudaki tanıtım  çalışmalarının yetersiz kaldığı görülüyor. Bal gibi her derde deva bir değerimizi tanıtmak ve Gündoğmuş halkına katkı sağlamak için acilen çalışmaların yapılması gerekiyor. Basit önlemlerle arıcılık ve bal üretimi geliştirilmeli. Yörenin turizme açılması ve turizm geliri elde edilmesi için yöre halkının da fikirleri, düşünceleri alınarak hareket edilmeli, vatandaşımızla bu tür konularda istişare sağlanmalı, akılcı çözümlerle bölge tanıtılmalı. Yöremiz turizm açısından da zengin bir kültüre sahip olmasına rağmen, yerli ve yabancı turistlerin bölgemizi yeterince tanımamaları en büyük sorunlardan birisi. Bunlara etken sebeplerden birisi de yol sorunu. Gündoğmuş'un yolları göstermelik yapılmamalıdır. Mahalle ve yaylalara ulaşım en iyi şekilde sağlanmalı. Gündoğmuş gibi bir ilçeye bir an önce yüksekokul yapılmalı. Bunun yanında yurtların ve turizme yönelik otellerin yapılmasına teşvikler verilmeli. İlçemizde sorunlarımız bir hayli çok ve bunlar göze batıyor. Bunlar CHP iktidarında çözülecek. Aday adayı olarak yöremizin sorunlarının ve çözümlerinin takipçisi olacağım" dedi.
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Son Güncelleme: 17.03.2015 10:29
Anahtar Kelimeler:
Aday AdayıAvukat Çetin ManavMakus Talih
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