Bu sözler AK Parti kurucularından birine ait: Büyük kopuş yaşanacak

AHMET Davutoğlu ve Ali Babacan'ın yeni parti kurmasının AK Parti'de büyük kopuşlara neden olacağını savunan Fatma Bostan Ünsal, "Bu iki partinin sinerji yaratmasa bile toplamda yüzde 10 oy alması bekleniyor. Bu da seçmenlerde büyük kopuşlara neden olacaktır" dedi. AK Parti'nin kurucu isimlerinden Fatma Bostan Ünsal, AK Parti'deki istifalar ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı yeni partilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.7 Haziran 2015 seçimlerinden sonra AK Parti içerisinde ciddi görüş ayrılıklarının başladığını ifade eden Ünsal, 7 Haziran seçimlerinden sonra dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Meclis'te olan partilerle koalisyon hükümeti kurmak istediğini söyledi. Koalisyon hükümeti kurmak isteyen Davutoğlu'na izin verilmediğini kaydeden Ünsal, "O dönemde hoşnutsuzluklar olmasına rağmen hep sustular. Seçimlerden önce Gezi Direnişi olayları sonrası Bülent Arınç'ın bireysel bir çıkışı oldu. Ama en önemli çıkışlar 7 Haziran seçimleri sonrasında oldu. Bu hoşnutsuzlar ve ses çıkarmalarda kamuoyundan uzak ve AK Parti içerisinde gerçekleşti" dedi.

AK PARTİ'DEKİ KOPUŞLARIN NEDENİ

AK Parti içerisindeki bu hoşnutsuzluklar çözülmediği için Davutoğlu ve Babacan'ın kamuoyuna yeni parti kuracaklarını deklare ettiğini ifade eden Ünsal, bunun yeni bir şey olmadığını, 4 yıldır süren hoşnutsuzluklardan doğduğunu söyledi. Yeni kurulacak olan partilerin çözümsüzlükten doğduğunu aktaran Ünsal, "AK Parti'de var olan sıkıntıları milletvekilleri kendi aralarında dillendiriyorlar ama sadece kendi aralarında. Özellikle OHAL'le başlayan hukuksuzluktan çok hoşnutsuz olduklarını biliyorum. Var olan sıkıntılar dillendirildiğinde bir zeminde politika haline getirilmeyince kopuşlara neden oluyor. Son olarak istifa eden Mustafa Yeneroğlu'da bu nedenlerle istifa etti. Ama bu kopuşlar hiç sürpriz olmadı, zamanı gelip geçiyordu" diye ifade etti.