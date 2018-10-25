'Bu seçimi kazanacağız'

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, mahalle başkanları ile istişare toplantıları gerçekleştiriyor. Alanya'daki 102 mahallenin, mahalle başkanları ile toplantılar gerçekleştiren Başkan Toklu, ilk olarak batı bölgesinin daha sonra da doğu bölgesinin mahalle başkanları ile bir araya geldi. Toklu bu görüşmelerin adından bugün de merkez mahalle ve eski belde olan mahalle başkanları ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantılarda mahalle başkanları ile yaklaşan seçim ile ilgili istişarelerde bulunulurken, aynı zamanda mahallelerdeki sorunlar da konuşuldu. Mahalle başkanlarının talep ve isteklerini dinleyen Toklu, notlar tutarak en kısa sürede sorunların çözüme kavuşacağını söyledi. 3 günlük periyotta tüm mahalle başkanlarıyla bir araya geldiklerinin altını çizen Toklu, "Yaklaşan seçimler öncesi mahalle başkanlarımızla bir araya gelmek istedik. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte bir çok mahalle başkanımızı zaten ziyaret etmiştik. Bu kez de biz sizi ağırlamak istedik" diye konuştu.

'ZORLU BİR SÜRECE GİRECEĞİZ'

Mahalle başkanları ile seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunan Toklu, "AK Parti'nin hizmet anlayışı ile Alanya'yı buluşturmanın vakti geldi. 2019 yılında gerçekleştirilecek olan seçimler öncesi bizim inancımız tam. Sağlam adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Son güne kadar da bu inanç ve istekle yolumuza devam edeceğiz. Alanya Belediye Başkanı Adayımızı belirledikten sonra onunla birlikte zorlu bir sürece gireceğiz. Aday belirleme noktasında ince eleyip sık dokuyoruz. Tabanın sesine kulak veriyoruz. Bu durum da bizim inancımızı arttırıyor" dedi.