Bu görüntülere çok sinirlenen Bahçeli, Alperen'lere sert çıktı!

PARTİSİNİN genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'e sert tepki gösterdi, "İsrail'in yöntemi terörden farksızdır" dedi. Bahçeli, İstanbul'da sinagog kapısını tekmeleyip taş atan Alperen Ocakları üyelerine de tepki gösterdi. Bahçeli, " Musevi vatandaşlarımıza ait mabetlerin tahrip edilmesini kabul edemeyiz. İsrail gibi davranamayız. Yanlışa yanlışla karşılılık veremeyiz. Türkiye'deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı elimizi zayıflatmakla kalmayacak din özgürlüğüne saldırı olacaktır. Son günlerdeki bazı olayları endişeyle seyrettiğimi söylemek isterim" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları,

Bugünkü basın toplantımızda ağırlaşan iç ve dış meseleleri sizlerle paylaşmak, görüş ve kanaatlerimizi açıklamak arzusundayım.

"İSRAİL'İN YÖNTEMİ TERÖRDEN FARKSIZDIR"

"İsrail'in Filistin'li Müslümanlara yönelik tahammülsüz ve tahakkümcü yaklaşımı son günlerin en sıcak en can yakan konusudur. İsrail, büyük bir vicdan suçuna imza atmıştır. Mescid-i Aksa'ya çıkan yollarda, Kudüs'ün farklı noktalarında Filistinli kardeşlerimize canice ateş açılmıştır. Siyonizm bir kez daha Kudüs'te vahşi bir komplonun hazırlayıcısı olmuştur. Bunu yaparken de yüce dinimizin kutsallarına zarar vermekten geri durmamıştır. Mescid-i Aksa'nın kısıtlamalara maruz kalması İsrail'in karanlık niyetini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Düşmanca muamele sadece Müslümanların değil, aslında tüm insanlığın nezdinde nefretle yankı bulmalıdır. İsrail, insan haklarını çiğnemiştir, bu konuda sicili oldukça kabarıktır. İsrail'in yöntemi terörden farksızdır."

"TÜRKİYE, DOĞRU VE OLUMLU BİR NOKTADADIR"

"Gaza, petrole, servete istikbalini terk etmiş çok sayıda İslam ülkesi ne zaman etkili bir çıkış yapacaktır. Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşguldür. Karşılıklı empati, hassasiyet zayıftır. İslam alemi sığ gündemlerin kumandasındadır. İsrail büyük mescitlerimizden birisini istediği zaman kapatabilmektedir. Arap Birliği nerededir. Sayın Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tarafını göstermiştir. Onur kırıcı dehşet, ülkemizde infial ve tepki ile karşılanmıştır. Türkiye, doğru ve olumlu bir noktadadır."

"İSRAİL'İ ELEŞTİRİRKEN, İSRAİL GİBİ OLAMAYIZ"

"BM'nin konu ile ilgili dün düzenlemiş olduğu toplantısı kalıcı bir barış atmosferine hizmet etmekten uzak düşmüştür. Hiçbir hain emel Harem-i Şerif'i kirletemeyecektir. Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır. Siyonizm zihniyeti muhakkak mahçup ve mağlup edilecektir. Filistinli kardeşlerimizin davası, bizim davamızdır. Kudüs'ü başkent yapmak, yerleşim yerlerini daraltmak gayesiyle, çabanın içinde olan İsrail yanlıştadır, krize yatırım yapmaktadır. İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhal elini çekmelidir. İstanbul veya bir başka yerde Musevi vatandaşlarımıza ait ibadet yerlerinin taciz ve tahrik edilmesini doğru göremeyiz. İsrail'i eleştirirken İsrail gibi olamayız."

"'HERO' TİŞÖRTÜ GİYEN NAMERTLER KAZANAMAYACAKTIR"

"Türkiye'nin çok cepheden önü kesilmek istenmektedir. Tunceli'de şehit edilen Necmettin Yılmaz öğretmenimizin katili ile, Ömer Halisdemir'i ve 250 vatan evladını şehit eden canilerle mücadele sürmektedir. 'Hero' tişörtü giyen namertler kazanamayacaktır. İman ihaneti her zaman yenmiştir. Sadakat satılmışlığı her zaman rezil etmiştir. Türklükle uğraşan, Türk milletine tezgah kuran kim varsa, sonunda kaybetmeye mahkum olmuştur."

"SİNAGOGLARA YAPILACAK EN UFAK SALDIRIYI KABUL EDEMEYİZ"

"Türkiye'deki sinagoglara yapılacak en ufak saldırı, elimizi zayıflatmakla kalmayacak, din ve vicdan hürriyetine darbe olacaktır. Bunu da doğru göremeyiz. Bu yüzden son günlerde medyaya yansıyan bazı müessif hadiseleri endişe ile izlediğimi özellikle belirtmek isterim. Musevi vatandaşlarımızın dini tercih ve inanç haklarına gelebilecek zayiat, bilinsin ki Türkiye'ye yakışmayacak, Türk milleti ile bağdaşmayacak bir çirkinliktir ki buna da asla onay veremeyiz."

"YPG İSİM DEĞİŞTİRİYORMUŞ, CİNAYET İHANETLERİNİ NASIL ÖRTECEKLER"

"YPG isim değiştiriyormuş, Suriye Demokratik Güçleri olacakmış. İsmin ne önemi vardır. İsim değişikliği cinayet ihanetlerini nasıl örtecektir. Terörist her yerde şerefsizdir. YPG, SDG, FETÖ, PKK bunların farkı yoktur. ABD'nin YPG'ye silah desteği artık, milli güvenlik sorununa dönüşmüştür. Terör örgütlerine karşı bakışın çifte standart oluşu, küresel huzurun da aleyhinedir."

"TÜRKİYE'NİN TESLİM BAYRAĞINI ÇEKMESİ AMAÇLANMAKTADIR"

"ABD, son sevkiyatlarla birlikte 434 kez PKK/PYD bölgesine silah ve mühimmat teslimatı yapmıştır. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi'nin YPG ile işbirliği yaptıklarını itiraf etmesi, elbette sözün anlamını kaybettiği noktaya işarettir. İttifak içinde hareket eden terör örgütlerine Batılı devletler omuz vermektedir. Tam anlamıyla çirkinlik ve çirkeflik olduğu nettir. Hergün şehit haberleri gelmektedir. Barzani yanlıları Diyarbakır'da sözde Kürdistan referandumu için çalıştaylar düzenlemektedir. Türkiye'nin teslim bayrağını çekmesi amaçlanmaktadır."

"ALMAN BAKAN SABIR GÖSTERMESE KAÇ YAZACAKTIR?"

"Türk milleti efendilik taslayanları, parmak sallayanları her zaman, her zeminde şaşkına çevirecektir. Haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşayacağız. Bağımsızlıktan mahrum bir milletin uşaklık mevkiinden yukarı çıkması düşünülemeyecektir. Almanya ile gerilen ilişkileri bu çerçevede ele almak isabetli olacaktır. Büyükada'da gözaltına alınan daha sonra tutuklanan sözde aktivistler arasında bir Alman vatandaşının da bulunuyor olması, Türkiye-Almanya ilişkilerinde bir dedik daha açmıştır. Acaba bunların Büyükada'da ne işi vardır? Toplanacak başka yer mi bulamamışlardır? Türkiye, yol geçen hanı mıdır? Bu artist ve aktivist makyajlı işbirlikçiler neye ve kime hizmetle görevlidirler. Almanya niye bu kadar asabidir? Hangi ilişki ağlarının açığa çıkmasından endişe duymaktadır. Madem ki Alman vatandaşının tutuklanmasından rahatızdır, o halde Türkiye'nin rahatsızlığı niye dikkate alınmamaktadır. Alman Bakan boyunu aşan laflar etmiştir. Yatırımlarının engellenmesi ile ilgili beyanet vermiştir. Bu Bakan sabır göstermese kaç yazacaktır. Almanya bugüne kadar terör örgütlerine kucak açmıştır."

"ALMANYA SÖZDE AKTİVİSTLERİ BIRAKSIN, TERÖRİSTLERİ ÖN ŞARTSIZ TESLİM ETSİN"

"Almanya'nın geri adım atmaya niyetli olmadığı gelişmelerle sabittir. Mevcut şartlarda Türkiye ile gümrük birliği anlaşmasının uzatılmasının tartışacaklarını söylemesi krize yeni bir boyut getirmiştir. Diyorum ki; elinizden geleni ardınıza koymayın. Türkiye köle değildir, icazetli değildir, tutsak hiç değildir. Almanya'nın politikaları yapıcı, tutarlı ve dostane değildir. Almanya sözde aktivistleri bıraksın, ülkesindeki teröristleri ön şartsız teslim etsin. Fazla laf gaf olacak, her gaf bir pot kıracaktır."

Bizim medeniyet ve gelişmişlik dersi almaya ihtiyacımız da yoktur. Dileğim ilişkilerin çıkarlara dayalı ve olumlu bir seyir izlemesidir.

"TEKRAR DENİZE DÖKÜLMEK İSTEYEN VARSA, SEVE SEVE DÖKERİZ"

"Dün Lozan Antlaşması'nın 94. yıldönümünü idrak ettik. Lozan siyasi ve diplomatik zaferdir. Sevr yırtılmış, masada püskürtülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti imkansızlıklar içinde kurulmuştur. Lozan'ın yıldönümüne tesadüf eden süreçte Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Ege'deki adalara ziyareti kışkırtıcıdır. 15 Ege Adası haksız ve hukuksuz şekilde işgal edilmiştir. Karşılıksız bırakılmamalı, Ege'nin istilasına müsamaha gösterilmemelidir. Yunanistan'ın komşuluk hukukuna uymayan tavrını kınıyorum. Sabrımızı sınamasınlar. Tekrar denize dökülmek isteyen varsa, seve seve döker, kovalanmak isteyen varsa, kaçtıkları yere kadar kovalarız."

SORU-CEVAP

- (ABD'nin S-400 açıklaması) YPG'ye silah yardımında bulunan bir ülkeye Türkiye bağımlı kalamaz. O alternatifler de şu an için Rusya'da S-400'lerdir.

- (HDP'nin sokakta toplantı kararı) HDP sokaktan başka yerde ne zaman bulunmuştur ki şimdi sokağa iniyor.

- (Sosyal medyada gündeme olan kıyafetleri) Sosyal medyada kıyafetimizle ilgili bir duruşumuz çok yer aldı. Biz kıyafete önem veren bir kişiyiz.

- (Grup toplantısı yerine neden basın toplantısı?) Bir basın toplantısı her tarafta yapılabilinir, grup toplantısı yapmadığımıza göre, sokağı tercih etmedik, basın toplantısı yaptık.