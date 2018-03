"Bu davaya ailecek baş koyduk"

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Cahit Kocabeyoğlu, dün geniş katılımlı bir törenle aday adaylığını açıkladı. Törene, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP İlçe Başkanı Hilmi Er, Kadın Kolları Başkanı Necla Yıldırım, Ülkü Ocakları Başkanı Erhan Çınar, Ülkücü İşçiler Derneği Başkanı Osman Gülmez ve çok sayıda partili katıldı. İlk, orta ve lise tahsilini Yozgat’ın Şefaatli ilçesinde, yüksek tahsilini İstanbul'da yaptığını söyleyen Kocabeyoğlu, “Edebiyat öğretmeni olarak 4 yıl Nevşehir Kozaklı Lisesi'nde, 24 yıl da Alanya Lisesi'nde olmak üzere 28 yıl devlet memurluğu yaptım. Son 26 yıldır Alanya'dayım, aranızdayım. Ekmeğinizi yedim, suyunuzu içtim. Nankörlük edemem” dedi. ‘VATANINI SEVEN ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİM’ Kocabeyoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben de Alanyalıyım. Bu memlekete 26 yıl emek verdim, daha da vermek istiyorum. Her dalda, her meslekte milliyetçi, vatansever, dürüst öğrenciler yetiştirdim. Çok öğrencim, sevenim var. Halk arasında değer görüyorum ve bu değere layık olmak için aday adayı oldum. İnşallah sizleri mahcup etmeyecek ve sizlere layık olacağım, desteklerinizi boşa çıkarmayacağım. Ben bu davaya, Genç Ülkücüler Teşkilatı'nda yerleri süpürerek başladım. İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde Türkçe Bölüm Temsilciliği yaptım. MHP İstanbul Gençlik Kolları'nda çalıştım. Ülkücü yayınımız olan Hergün Gazetesi’nin okunması için dağıtımında gönüllü parti görevlisi olarak çalıştım. Hamdım, piştim. Nezarethaneler, hapishaneler, işkenceler gördüm. İkinci yüksek tahsilim olan İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği'ni siyasi nedenlerle yarıda bırakmak zorunda kaldım. 12 Eylül Askeri Darbesi'yle rahatlayacağım derken, başlamış olduğum öğretmenlik mesleğimden tam 5 yıl uzaklaştırıldım. ‘ÇOCUKLARIMIZ MHP’DE BÜYÜDÜ’ Partimle bağımı hiç kesmeyip mesleğim haricinde hep partimde bulundum. Okuldan çıkınca eşimi ve çocuklarımı da alıp sürekli partiye gittim. Orada düşünce ve fikirlerimi dava arkadaşlarımla paylaştım. Alanya'da MHP'nin bayrağının yükselmesi için elimden geleni yaptım. Eşim Zehra Kocabeyoğlu 1993'te önce 4 yıl parti üyeliği, 10 yıl da Kadın Kolları Başkanlığı, 3 dönem, yani 9 yıl yönetim kurulu üyeliği olmak üzere 23 yıl MHP için çalıştı. Biz çocuklarımızı partide ve sendikada büyüttük. Davamdan asla taviz vermedim. Kırıldım ama eğilmedim. Ancak milletime eğilir, ona hizmet ederim. Bu sebeple ve düşünceyle yerelde siyasetimi yaptım. Şimdi de Ankara'da sizlerin temsilcisi olarak hizmet vermek istiyorum. Sizlerden hiç kopmayıp gece gündüz ulaşabileceğiniz biri olacağım. Kendinizi telefonumu arayacak kadar yakınınızda biliniz. Seçilirim veya seçilmem, Allah'tan hayırlısını diliyorum. Benim sıra sorunum da olmayacak. Sıralamaya girmesem bile l. sıradaki gibi çalışacağım.”

