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BTP Alanya'da ‘teşkilat’ açtı

BTP Alanya'da teşkilat bürosu açtı

BTP Alanya'da ‘teşkilat’ açtı

BTP Alanya'da teşkilat bürosu açtı

17 Eylül 2013 Salı 17:01
BTP Alanya'da ‘teşkilat’ açtı
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GENEL Başkanlığını Haydar Baş’ın sürdürdüğü Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Alanya’da teşkilat bürosunu açtı. İlçe Başkanı İsa Gök, “Ülke siyasetinde olduğu gibi Alanya siyasetinde de varız” dedi. AKP İlçe Teşiklatı ile aynı binada hizmet vermeye başlayan ancak giriş kapıları farklı yönlerde olan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İlçe Başkanı İsa Gök, “Yaklaşan yerel seçimler öncesi Alanya’da yoğun bir çalışma içine girdik. Türkiye, AKP Hükümeti tarafından çok kötü yönetilmektedir. Hükümet ABD güdümünde hareket edip, komşu ülkelerle sorunlar yaşamaktadır. Halkımız, ülkemizde yaşanan acı gerçekleri çok iyi gözlemliyor. ABD ve İsrail'in isteği doğrultusunda sınır boylarımızda Kürt devleti kurma çalışmaları devam ediyor. Hükümet de ‘ABD istedi’ diye buna çanak tutuyor” dedi.
‘KURTULUŞUMUZ HAYDAR BAŞ’TA’
Tarih boyunca kardeşlik duyguları içinde yaşadığımız Suriye ile anlamsız bir savaşın eşiğine getirildiğimizi belirten İsa Gök, “Ülkede her şey güllük gülistanlık gösterilmeye çalışılıyor ama gerçekler böyle değil. Başta ülke ekonomisi olmak üzere her alanda Türk toplumunu ayağa kaldıracak acil bir kurtarıcıya ihtiyaç var. Bu ihtiyacı giderecek yegâne lider Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Sayın Haydar Baş'tır. Haydar Baş'ın başbakanlığında her şey çok daha güzel olacak” diye konuştu. Alanya'da yerel seçimler öncesi siyasi çalışmalarının yoğunluk kazandığına da dikkati çeken Gök, “Yaşadığımız şehrin gelişimi, refahı ve mutluluğu bizim için çok önemli. Alanya siyasetinde ve Alanya’ya hizmet verme noktasında artık biz de varız” dedi.


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Son Güncelleme: 17.09.2013 17:05
Anahtar Kelimeler:
BtpAlanyaTeşkilat
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