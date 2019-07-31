BŞB’den 'Kurban' önlemleri

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri yetkilileri Kurban Bayramı öncesi yaşanabilecek vektörel sıkıntılarla ilgili koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp de katıldı. Kurban Bayramı dolayısıyla merkezlerine taşınan hayvanlardan taşınabilecek hastalıklar, hayvansal atıklar ve vektörel mücadele ile ilgili ortak tedbirler alındı.

19 İLÇE BELEDİYESİ

ORTAK ADIM ATACAK

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğünün düzenlediği koordinasyon toplantısında Antalya Veterinerler Odası Başkanı Veteriner Hekim Murat Karabayoğlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, 19 ilçe belediyesinin temizlik işleri müdürleri ve zabıta amirleri yer aldı. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin gerçekleştirdiği eğitimde, vektörel mücadele için ilçe belediyeleri ile alınacak ortak tedbirler anlatıldı.

‘SORUN OLUŞMADAN MÜDAHALE ETMELİYİZ’

Kurban Bayramı öncesinde alınacak erken tedbirler ile birçok olumsuz durumun önüne geçilebileceğini belirten Danışman Eğitimci Hüseyin Çetin, "Bayramların yaz aylarına denk gelmesiyle kurban satış noktalarında biriken hayvansal atıklar, bayram süresince kesilen hayvanların atıkları ciddi sorunları da beraberinde getiriyor. Hayvanlardan çıkan atıklar nedeniyle hızlı bir şekilde toplanan ve yumurtlama alanı bulan sinekler başlıca mücadele alanımız içerisinde. Kurban Bayramı öncesi hayvansal atıklardan dolayı yaşanabilecek sinek ve çeşitli problemler ile karşı karşıya kalmamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Bunun için ilçe belediyelerimizle ortaklaşa hareket ederek bayramdan önce tedbirlerimizi alıp, sorunu oluşmadan çözmeliyiz" dedi.

ATIKLAR TEK NOKTADA TOPLANACAK

Kurban Bayramı'nda Vektörel mücadelede ilçe belediyelerinin ve halk desteğinin önemine değinen Hüseyin Çetin, Kurban Bayramı'nda alınacak tedbirlerle ilgili şunları söyledi: "Büyükşehir Belediye'miz ilçe belediyelerimizin önceden bildirdiği satış ve kesim noktaları dışında kurulacak farklı noktaları bayram sürecinde takip etmesi zordur. Bunların dışında dernek, vakıf ve yurt gibi alanlardan çıkan toplu kesim atıklarının takip edilmesi gerekiyor. İlçe belediyelerimize bu noktada büyük iş düşmektedir. Büyükşehir ekiplerimiz tarafından denetlenen satış ve kesim noktaları dışında kurulan yeni alanlarda, sağa sola bırakılacak hayvansal atıklara müsaade etmemeliyiz. Bunun için belirlediğimiz noktalarla tüm kesim ve satış yerlerinin yakınında bu atıkların biriktirileceği tek bir noktayı belirleyip, mücadelemizi o noktada birlikte yürütmeliyiz. Bu atıkların uygun yere taşınarak, atıkların üzerini toprakla kapatarak larvalar oluşmadan, ilaçlamaya gerek kalmadan imha edilmesi gerekmektedir."

KONTEYNERLER GÜNLÜK TEMİZLENECEK

Kurban Bayramı'nda çöp konteynerlerinin de sıklıkla temizlenmesi gerektiğini hatırlatan Hüseyin Çetin, "Hayvansal atıklar nedeniyle karasinek ve larva oluşumun en çok karşılaşıldığı noktalardan biriside çöp konteynerleri olmaktadır. Bu atıklarla dolan, çevresine koku salan ve kan birikintilerinin oluştuğu çöp konteynerleri günlük temizlenmediği takdirde çevreye ciddi zararları olacaktır. Hayvan kesim noktaları başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz bu türlü atıkları ve birikintileri hızlı bir şekilde ortadan kaldırmalıdır" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 19:37