BŞB’den engellilere özel hizmet

ANTALYA genelinde olduğu gibi Alanya’da da hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracı, 31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerde oy kullanacak engelli vatandaşları sandık başlarına taşıyacak ve oyunu kullanan vatandaşları evlerine götürecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Üstündağ, “31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde engelli vatandaşlarımızın demokratik hakları olan oy kullanma işlemini yerine getirmeleri için gerekli hazırlıkları yaptık. Antalya ve ilçelerinde bulunan engelsiz ulaşım araçları ile vatandaşlarımızı gün boyunca oy kullanacakları yere götürüp tekrar evlerine bırakacağız. Bu hizmet için araçlarımız ve personelimiz hazır" dedi.

“Ben oyumu nasıl kullanacağım, gidip gelmek zor” diyen engelli vatandaşların bu hizmetten yararlanmaları için 518 23 41 ya da 0506 385 50 35 nolu telefonları aramaları yeterli olacak.

