BŞB Payallar için kolları sıvadı

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin Alanya merkezin yanı sıra civar mahallelere yönelik hizmetleri devam ediyor. Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney'in izne ayrılması üzerine çalışmaları denetleyen Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ, kentin batısında yer alan Payallar Mahallesi'ndeki kanalizasyon çalışmalarını inceledi. Kanalizasyon projesinin hızla devam ettiğini belirten Uludağ, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. Çalışmaları bir an önce bitirmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Öte yandan makamında Konaklıspor Başkanı Mehmet Mehmet Şerbetcioğlu ve ekibini ağırlayan Uludağ, "Yıllarca Konaklı'da ikamet etmiş ve ticaret yapmış bir hemşerileri olarak Konaklıspor takımına her türlü katkıya hazırız. Çünkü spor kardeşliğe ve dostluğa vesiledir" mesajı verdi.

