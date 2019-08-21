BŞB'nin sinekle savaşı sürüyor

KURBAN Bayramı’nın ardından hayvansal atıklar nedeniyle oluşabilecek karasinek, sivrisinek ve haşere üremesini önlemek için kesim alanları, satış yerleri, çöp konteynırları ve çöplüklerde yoğun ilaçlama yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı, vatandaşların rahat bir yaz geçirmeleri için Gazipaşa’dan Kaş’a 1315 personelle vektörel mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Antalya merkezi ve ilçelerde Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaşan ilaçlama çalışmaları bayram sonrasında da aynı hızla devam ediyor. Hayvansal atıklar nedeniyle karasinek, sivrisinek ile hamamböceği gibi haşerelerin üremelerini önlemek için kurban kesimi yapılan alanlar, hayvan satış yerleri, çöp konteynırları ve çöplüklerde ilaçlama yapılıyor. Ekipler, bayram sonrası belirlenen yerler dışında periyodik ilaçlama çalışmalarını da ihmal etmiyor. Otel ve site havuzları, yağmur suyu drenaj hatları, kanalizasyon giderleri, bina altlarındaki sular, durgun sular, arıtmalar ve arıtmaların terfi istasyonlarında da kimyasal mücadeleye devam ediliyor. Bitki ve diğer canlılara zarar verilmemesi için biyolojik mücadele yöntemini de kullanan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tarımsal havuzlara sinek ve larva ile beslenen balıklar bırakıyor. Alanya’da sırt pompası ile ilaçlama işlemi gün içinde yapılırken, akşam ve gece saatlerinde de ULV makinelerinin bulunduğu araçlarla ilaçlama yapılıyor. Çalışmalarda, Sağlık Bakanlığı’nca onaylı, doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor.