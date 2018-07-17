BŞB evdeki engeller kaldırıyor

Haber: Alper KUTAY

SOSYAL hizmette çığır açan Antalya Büyükşehir Belediyesi, “Engelsiz bir Antalya” hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeler hayata geçiriliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in 2015 yılında başlattığı “Engelsiz Mekanlar Projesi” ile engelli bireyler evlerinde rahat ediyor. Engelli bir bireylerin evleri, kullanımlarına uygun hale getiriliyor. Bireyin kendi evinde rahatlıkla hareket edebilmesine olanak sağlanıyor. Bugüne kadar 92 evde ihtiyaca yönelik tadilat işlemi gerçekleştirildi. Engellilerin özel mülkiyetlerinde yaşamlarını kolaylaştıracak çalışmalar kapsamında, evlerin girişine rampa yapılması, eşiklerin kaldırılması, banyo-wc tadilatı, priz, mutfak tezgahları kapı ve pencereler yeniden düzenlenerek engellilerin kullanımına uygun hale getiriliyor. Evleri daha ergonomik hale gelen engelli bireylerin günlük yaşamı kolaylaşırken, mekânsal iyileştirmelerle sosyal yaşamları daha elverişli hale geliyor.

