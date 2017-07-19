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Bozdağ'ın kabinedeki yeri değişti! İşte yeni Adalet Bakanı

Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Adalet Bakanlığı görevine ise Abdülhamit Gül getirildi

Bozdağ'ın kabinedeki yeri değişti! İşte yeni Adalet Bakanı

Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek. Adalet Bakanlığı görevine ise Abdülhamit Gül getirildi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 14:59
Bozdağ'ın kabinedeki yeri değişti! İşte yeni Adalet Bakanı
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BAŞBAKAN  Binali Yıldırım,  Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeden sonra yeni kabineyi açıkladı.

BOZDAĞ'A YENİ GÖREV

Başbakan Yıldırım,  Bekir Bozdağ'ın Başbakan Yardımcısı olduğunu söyledi.

YENİ ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL

13  Eylül 2015 tarihinde  AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilen Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı oldu.
İşte Abdulhamit Gül'ün özgeçmişi...

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR, NERELİDİR?

1977 yılında Gaziantep-Nizip'te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini  Nizip ve  Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü,  Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yapmaktadır.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL'ün;  Milli Gazete,  Star Gazetesi, Gençlik Dergisi,  Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve  Fazilet Partisi  Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde  Saadet Partisi  Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti  Genel İdare Kurulu Üyeliği ve  Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit GÜL, 30  Eylül 2012 tarihinde yapılan  Ak Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde  AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen GÜL; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem  Gaziantep  Milletvekili olarak seçildi.

12  Eylül 2015 tarihinde yapılan  AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit GÜL, 13  Eylül 2015 tarihinde  AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babasıdır.

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