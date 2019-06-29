Bomba iddia! Erdoğan genel başkanlığı bırakıyor mu?

GÜLERCE şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle inanıyorum ki, Sayın Erdoğan AK Parti Genel Başkanı olmasaydı, ANAP ve Doğru Yol’un başına gelen akıbet, AK Parti’nin başına da çoktan gelmişti.

Lakin bu durumun mecburen getirdiği sıkıntılar, 23 Haziran’dan sonra belirgin hale geldi.

Yerel seçimleri, CHP-HDP-İyi Parti-Saadet Partisi bloku, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açma hedefi için kullanmaya kalktı. Nitekim şimdi ısrarla bu konuya sarılıyorlar.

Sayın Erdoğan da ister istemez Genel Başkan şapkasıyla sahaya indi.

Tarafsızlığı, herkesi kucaklaması, siyasilerle polemiğe girmemesi, bu yüzden yıpranmaması tercih edilirken, istese de bunu yapamazdı.

Durum tespitim şudur:

4 yıl seçim yok.

Bundan böyle Sayın Erdoğan genel başkanlık şapkasını çıkarabilir. Siyaset zemininde yardımcıları görev ve sorumluluk alabilir. Bu, parti yönetiminden elini ayağını çekmesi demek değildir, zaten bu mümkün de değildir.

Sayın Erdoğan’ın artık Cumhurbaşkanlığı görevi ile önde görünmesi, yeni dönemin ana yolu olabilir."