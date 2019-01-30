Bomba iddia: Binali Yıldırım'ın yerine geçecek isim belli oldu!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Meclis Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

YILDIRIM İSTİFA EDECEK İDDİASI

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. İstanbul'u semt semt gezen Yıldırım'ın, seçimlere kadar yüksek bir tempoda çalışacağını belirtildi. CNN Türk'te yayınlanan '40' programına açıklamalarda bulunan Binali Yıldırım, adaylık başvurusunun resmen yapılmasından sonra TBMM Başkanlığı görevinden istifa edeceğini açıkladı.

TBMM BAŞKANLIĞINA KURTULMUŞ ve YAZICI TALİP

Binali Yıldırım'ın istifa edeceğini açıklaması akıllara, "Yeni TBMM Başkanı kim olacak?" sorusunu getirdi. Konuyla ilgili, Kulislerde konuşulan iki isim var. Yıldırım'ın olası istifasının ardından bu göreve, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Hayati Yazıcı'nın talip olduğu belirtiliyor.