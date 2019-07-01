Böcek’ten Kargıcak operasyonu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla, Alanya’nın Kargıcak Mahallesi’nde bulunan ve turizm işletmelerinin yoğunlaştığı Gazipaşa Caddesi’nde peyzaj çalışması başlatıldı

Böcek’ten Kargıcak operasyonu
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Mahmutlar Barbaros ve Atatürk Caddesi’nin devamı niteliğinde olan Kargıcak Mahallesi Gazipaşa Caddesi’ni Alanya’ya yakışır hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi, yolun 860 metre uzunluğundaki ilk etabının kamulaştırma çalışmalarını geçen yıl tamamlanmış ve genişletme çalışması yapmıştı. Altyapısı hazırlanan yol üç ay önce asfaltlanarak çift şeritli olarak vatandaşın hizmetine açıldı. Son olarak Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 650 metre uzunluğundaki refüjde peyzaj çalışması gerçekleştirildi. Önce otomatik sulama sistemi kuran ekipler, ardından orta refüje toprak dolgusu yaptı. Fidanlar dikilirken, çim ve çiçeklendirme çalışmalarıyla yolda görsel bir güzellik sağlandı.

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