Böcek’ten Antalya tanıtımı

İSTANBUL TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde tatil seçeneklerinin tanıtılacağı EMITT, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’unda katılımlarıyla önceki gün açıldı. Birçok davetli ismin katıldığı açılışta aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanı olan CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’te yer aldı. Halen Konyaaltı Belediye Başkanı olan Muhittin Böcek, dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT Turizm Fuarı’nda, Antalya’yı tanıttı. Fuarda Antalya’nın güzelliklerini anlattıklarını belirten Başkan Böcek, “Antalya’mızın güzelliklerini anlatıyoruz. Antalya deniz, güneş ve kum üçgeni dışında kış turizmi ve tarihi dokusuyla da katılımcıların dikkatini çekiyor. Tüm yıl boyunca turizm seçenekleri ile sektöre önemli alternatifler sunuyoruz. Kış mevsiminde Saklıkent Kayak Merkezi ile kayak turizmine hizmet veriyoruz. Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği bölgeler arasında yer alıyoruz. Dünyanın birçok milletinden insan yerleşik olarak Antalya’da yaşamayı tercih ediyor" dedi. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren, 80 ülkeden yüzlerce turizmciyi ağırlayan EMITT, 3 Şubat Pazar gününde sona erecek.

